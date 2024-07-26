南投埔里守城橋便橋沖毀 縣府籌措經費重建

颱風凱米帶來強風豪雨，沖毀南投縣埔里鎮守城橋便橋，縣長許淑華今天前往勘災表示，今年會籌措經費重建，方便民眾出入。

許淑華今天在水利署、國軍等陪同下會勘守城橋便橋、中正一號橋、隆生橋等重要橋梁。

許淑華說，守城橋於去年颱風卡努受損，縣府報請中央補助經費重建，目前已完成發包，在完工前民眾需花費15至20分鐘繞道，因此縣府編列1700餘萬元委託公所施作便橋，考量守城橋拆除重建工程尚需1年半至2年，縣府今年會籌措經費重建便橋。

許淑華表示，中正一號橋使用超過30年，已不符合現今應有耐震系數，每到汛期都要預警性封閉，將協助公所評估橋梁結構安全，若有重建需要，縣府將向中央申請危險橋梁經費。

許淑華說，橋梁是連結每個村里的重要聯外道路，縣府將在風災過後，為縣內超過30年橋梁評估結構安全，確保民眾用路安全。