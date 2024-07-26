凱米颱風洪水沖斷埔里守城橋便橋 縣長承諾今年內重建
凱米颱風造成南投縣多處災情，針對埔里守城橋便橋、中正橋、隆生橋等重要橋梁毀損，南投縣長許淑華前往逐一會勘，當場承諾將籌措經費重建遭沖毀的守城橋便橋，讓地方鄉親得以出入便利外，風災過後將為縣內超過30年以上的橋梁進行結構總體檢。
許淑華指出，埔里守城橋去年就受到卡努颱風的重創，縣府已報請中央補助經費重建，目前已完成發包，但完工前民眾需花費15至20分鐘繞道，十分不便，因此縣府斥資1700多萬元委託公所施作便橋，但此次凱米颱風帶來的強降雨又再沖毀便橋，考量守城橋拆除重建工程還需要1年半至2年時間，縣府今年內會籌措經費重建便橋。
此外，使用已超過30年的中正一號橋，如今已不符合應有耐震系數，每到汛期都要進行預警性封閉，許淑華也同意全力協助埔里鎮公所，立刻進行橋樑結構安全評估，若有重建需要，縣府將提報中央危險橋樑申請經費，並請縣籍立委協助。
同樣進行颱風預警性封閉的隆生橋，淑華許會勘後表示，橋梁是連結每個村里的重要聯外道路，縣府在風災過後將為縣內超過30年以上的橋梁進行結構安全評估，隆生橋亦會納入檢測，確保民眾用路安全。
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