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凱米颱風洪水沖斷埔里守城橋便橋 縣長承諾今年內重建

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣長許淑華承諾今年內將籌措經費重建遭凱米颱風沖毀的守城橋便橋，讓地方鄉親得以出入便利。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華承諾今年內將籌措經費重建遭凱米颱風沖毀的守城橋便橋，讓地方鄉親得以出入便利。圖／南投縣政府提供

凱米颱風造成南投縣多處災情，針對埔里守城橋便橋、中正橋、隆生橋等重要橋梁毀損，南投縣長許淑華前往逐一會勘，當場承諾將籌措經費重建遭沖毀的守城橋便橋，讓地方鄉親得以出入便利外，風災過後將為縣內超過30年以上的橋梁進行結構總體檢。

許淑華指出，埔里守城橋去年就受到卡努颱風的重創，縣府已報請中央補助經費重建，目前已完成發包，但完工前民眾需花費15至20分鐘繞道，十分不便，因此縣府斥資1700多萬元委託公所施作便橋，但此次凱米颱風帶來的強降雨又再沖毀便橋，考量守城橋拆除重建工程還需要1年半至2年時間，縣府今年內會籌措經費重建便橋。

此外，使用已超過30年的中正一號橋，如今已不符合應有耐震系數，每到汛期都要進行預警性封閉，許淑華也同意全力協助埔里鎮公所，立刻進行橋樑結構安全評估，若有重建需要，縣府將提報中央危險橋樑申請經費，並請縣籍立委協助。

同樣進行颱風預警性封閉的隆生橋，淑華許會勘後表示，橋梁是連結每個村里的重要聯外道路，縣府在風災過後將為縣內超過30年以上的橋梁進行結構安全評估，隆生橋亦會納入檢測，確保民眾用路安全。

南投縣長許淑華承諾今年內將籌措經費重建遭凱米颱風沖毀的守城橋便橋，讓地方鄉親得以出入便利。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華承諾今年內將籌措經費重建遭凱米颱風沖毀的守城橋便橋，讓地方鄉親得以出入便利。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華承諾今年內將籌措經費重建遭凱米颱風沖毀的守城橋便橋，讓地方鄉親得以出入便利。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華承諾今年內將籌措經費重建遭凱米颱風沖毀的守城橋便橋，讓地方鄉親得以出入便利。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華承諾今年內將籌措經費重建遭凱米颱風沖毀的守城橋便橋，讓地方鄉親得以出入便利。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華承諾今年內將籌措經費重建遭凱米颱風沖毀的守城橋便橋，讓地方鄉親得以出入便利。圖／南投縣政府提供

凱米颱風

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