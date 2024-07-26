凱米颱風過境河濱路樹倒淤泥積 新北遊憩設施明起陸續開放

凱米颱風過境後，造成新北市河濱區域共39棵路樹倒塌、多處路段積淤泥，新北市高灘處昨下午開始進行復原，優先恢復堤外主要通行道路及自行車道，三重熊猴森樂園、三重海世界水樂園、新店陽光水樂園及汐止星際遊戲場戲水設施等則因颱風來臨前拆除相關設施等因素，目前進行復原整理，預計明起陸續開放。

凱米颱風來臨時新北市高灘處撤離河濱公園設施，25日颱風遠離後按設施復舊計畫恢復堤外主要通行道路及自行車道，昨清理完成並開放通行，另因颱風新北河濱公園撤離上千項設施，三重熊猴森樂園和新店浮筒橋牽引道等7月22日就提前預防性撤離。

颱風遠離後河濱區域道路39棵倒塌的路樹和淤泥。高灘處安排20輛水車和各種搶災機具進入園區清理，以堤外主要道路及自行車道優先處理，昨晚完成各跨堤陸橋、電梯及路燈修復。

二重疏洪道的三重熊猴森樂園的各項設施今起陸續恢復，預計27日開放使用。部分擺盪及旋轉設施需要經專業廠商再次檢查確保安全後才會開放。戲水設施如三重海世界水樂園、新店陽光水樂園及汐止星際遊戲場戲水設施，颱風過後需要進行場地清潔及設施運作準備，預計7月28日開放。