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影／雲林大埤西鎮村淹成孤島最新畫面曝！中午500個便當送到…縣長也來了

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣大埤鄉西鎮村淹水嚴重，救災人員中午拖著橡皮艇運送便當給受困村民裹腹。記者陳雅玲／攝影
雲林縣大埤鄉西鎮村淹水嚴重，救災人員中午拖著橡皮艇運送便當給受困村民裹腹。記者陳雅玲／攝影

凱米颱風重創雲林，讓雲林縣多處淹水，大埤鄉西鎮村、興安村及水林鄉萬興村至今早仍淹水逾1公尺高，其中西鎮村對外道路淹水中斷，如同水上孤島，中午500個便當終於送進去，大埤鄉長林森寶陪著縣長張麗善涉水勘災，他說，中午送了500個便當，前進困難，送了1小時還在送。

「不曾淹水這麼嚴重」，大埤鄉西鎮村長唐文卿今早說，這次颱風雨勢沒有停過，昨天傍晚延潭大排溢堤，村莊開始淹水，因為西鎮村周邊都是河川、大排，西邊有虎尾溪、南邊有北港溪、東邊興南大排，周圍都被河川包圍，水完全排不出去，整個村莊都泡在水裡，至今天早上仍有130至150公分高。

西鎮村長住人口400多人，由於對外道路變成水道，全數中斷，昨晚已開始透過橡皮艇撤離行動不便、有就醫需求的長輩，今天風雨不斷，沿線可見工廠、宮廟、民宅泡在水裡，中午救災人員拖著消防局橡皮艇協助送便當，林森寶陪著張麗善涉水勘災。

林森寶說，昨天中午西鎮村開始淹水，到今天已超過24小時，昨天幾乎看不到圍牆。因為大林鄉，地形特殊像象頭，四面環溪，西鎮像一個象鼻，集中到西鎮的水趕不出去，必須仰賴抽水站，明天水才會退，請中央能不能多加幾部抽水機，盡快弄乾。

張麗善中午冒著大風大雨抵達，她說，這裡多條排水匯集之處，雨量集中造成淹水，會規畫工程申請經費改善。這次山區雨量太大，再加上海水倒灌，所以鄰近河川村落受到淹水之苦，一些村民都有一些安置和收容，也前往送便當，希望雨小退潮後能減緩淹水災情，但現在雨量持續增加，北港溪現在已有暴漲情形。

雲林縣大埤鄉西鎮村淹水嚴重，縣長張麗善（中）今天中午冒著風雨涉水勘災。記者陳雅玲／攝影
雲林縣大埤鄉西鎮村淹水嚴重，縣長張麗善（中）今天中午冒著風雨涉水勘災。記者陳雅玲／攝影
雲林縣大埤鄉西鎮村淹水嚴重，水深及大腿。記者陳雅玲／攝影
雲林縣大埤鄉西鎮村淹水嚴重，水深及大腿。記者陳雅玲／攝影
雲林縣大埤鄉西鎮村淹水嚴重，縣長張麗善今天中午冒著風雨涉水勘災。記者陳雅玲／攝影
雲林縣大埤鄉西鎮村淹水嚴重，縣長張麗善今天中午冒著風雨涉水勘災。記者陳雅玲／攝影

凱米颱風

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