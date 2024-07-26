影／颱風過後大梨山強降雨成孤島 谷關工務段兵分多路搶修中

凱米颱風遠離，颱風尾在中橫便道、大梨山地區帶來大雨不斷，公路局谷關工務段今天持續冒雨分別在中橫便道上谷關到德基路段、台8線77K靈甫橋路段、96K碧綠溪明隧道路段施工，盡力搶出單線通車，希望能盡早搶通大梨山地區對外交通。

新佳陽部落位於台8線75K處，因颱風侵襲導致無法出入已2天，工務段今天上午搶通到舊佳陽部落的道路，便於鄉親到雜貨店購買物資，也加派機具在77K路段冒雨前進，至今搶通100公尺，尚有200公尺持續清理；大梨山守望隊與梨山長老教會今天特別致贈點心、薑母茶慰問搶災人員，由梨山站朱瑞宏站長代表接受。