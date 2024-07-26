影／颱風過後大梨山強降雨成孤島 谷關工務段兵分多路搶修中
凱米颱風遠離，颱風尾在中橫便道、大梨山地區帶來大雨不斷，公路局谷關工務段今天持續冒雨分別在中橫便道上谷關到德基路段、台8線77K靈甫橋路段、96K碧綠溪明隧道路段施工，盡力搶出單線通車，希望能盡早搶通大梨山地區對外交通。
新佳陽部落位於台8線75K處，因颱風侵襲導致無法出入已2天，工務段今天上午搶通到舊佳陽部落的道路，便於鄉親到雜貨店購買物資，也加派機具在77K路段冒雨前進，至今搶通100公尺，尚有200公尺持續清理；大梨山守望隊與梨山長老教會今天特別致贈點心、薑母茶慰問搶災人員，由梨山站朱瑞宏站長代表接受。
公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路，除請注意氣象資訊及道路通阻管制訊息，事先規劃行程預作應變準備外。並可充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊道路管制訊息。
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