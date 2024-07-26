快訊

誇張！彰化鹿港大淹水…民眾當街跳水游泳 苦中作樂畫面曝

權值股重挫、台積電摔55元 台股大跌752點收22,119點 退守兩萬二

遇颱風沉沒…高雄林園沙灘驚見全裸男屍 警證實是「福順輪」船員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／南投延溪公路坍方搶修中 溪頭、杉林溪對外交通中斷

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
延溪公路及及投51線縣道都出現不少的土石流及坍方，往杉林溪無法通行，村民反映沒水沒電，猶如孤島一般。圖／民眾提供
延溪公路及及投51線縣道都出現不少的土石流及坍方，往杉林溪無法通行，村民反映沒水沒電，猶如孤島一般。圖／民眾提供

凱米颱風雖已離去，但給南投縣各鄉鎮帶來破紀錄的雨量，僅竹山杉林溪一帶，累積雨量就達2486毫米最高，信義鄉新高口測站也有2206毫米，鹿谷鄉累計雨量也破2000大關，據溪頭旅宿業者反應，延溪公路及及投51線縣道都出現不少的土石流及坍方，鹿谷內湖村民反映目前沒水沒電，往杉林溪無法通行，猶如孤島一般。

據民眾通報，經過3天的強降雨，目前投151縣18-19公里處的坍方嚴重，以及投51線2公里處，前往杉林溪的道路出現大坑洞，由於路旁都接有水管，隨著土方都一併塌落，山上電線桿還在修復中，居民不但沒水也沒電，只能期盼早日復電，村長並呼籲村民要趕快接雨水備用。

此外，省道台21線南投水里鄉往日月潭的公路，今上午邊坡也出現大量土石崩落，導致雙向4線道路也全都封閉，警方在現場加設三角錐外，公路局信義工務段已派出機具全搶修，只是現場土石崩落的土方量太大，目前仍在搶修加緊清運土石中，希望能趕在今天先恢復單線道行駛。

延溪公路及及投51線縣道都出現不少的土石流及坍方，往杉林溪無法通行，村民反映沒水沒電，猶如孤島一般。圖／民眾提供
延溪公路及及投51線縣道都出現不少的土石流及坍方，往杉林溪無法通行，村民反映沒水沒電，猶如孤島一般。圖／民眾提供
省道台21線南投水里鄉往日月潭的公路，今上午邊坡也出現大量土石崩落，導致雙向4線道路也全都封閉。圖／民眾提供
省道台21線南投水里鄉往日月潭的公路，今上午邊坡也出現大量土石崩落，導致雙向4線道路也全都封閉。圖／民眾提供
延溪公路及及投51線縣道都出現不少的土石流及坍方，往杉林溪無法通行，村民反映沒水沒電，猶如孤島一般。圖／民眾提供
延溪公路及及投51線縣道都出現不少的土石流及坍方，往杉林溪無法通行，村民反映沒水沒電，猶如孤島一般。圖／民眾提供

凱米颱風

延伸閱讀

凱米颱風尾發威 嘉義縣山區有男子遭土石坍方壓傷送醫

南投住宅、農損仍待評估 縣長許淑華提醒拍照存證

鋼便橋遭土石覆沒、水流亂竄！高雄勤和東莊部落10多戶民房岌岌可危

上午9時9分花蓮萬榮規模3.6淺層地震 最大震度南投3級

相關新聞

高雄昨日雨量是莫拉克+凡那比！水利署長揭露淹水主因

賴清德總統今赴高雄美濃溪勘災，水利署長賴建信指出，高雄市區平均時雨量100毫米，超過全國最高防護標準的台北市78毫米，這...

凱米颱風淹水1.4米 仁武居民無奈清理家園：只要大雨就泡在水里

強烈颱風「凱米」侵襲台灣，昨天造成高雄嚴重淹水，其中仁武區灣內里淹水一度高達140公分，甚至有黃泥水湧進民宅1樓，沖倒家...

高雄25座滯洪池為何還淹？ 作家飄浪島嶼點出這原因

凱米颱風侵襲，高雄25座滯洪池及119條區域排水均失靈，淹水慘重，作家「漂浪島嶼」在臉書粉專貼文表示，高雄許多滯洪池的設...

影／雲林大埤西鎮村淹成孤島最新畫面曝！中午500個便當送到…縣長也來了

凱米颱風重創雲林，讓雲林縣多處淹水，大埤鄉西鎮村、興安村及水林鄉萬興村至今早仍淹水逾1公尺高，其中西鎮村對外道路淹水中斷...

影／颱風過後大梨山強降雨成孤島 谷關工務段兵分多路搶修中

凱米颱風遠離，颱風尾在中橫便道、大梨山地區帶來大雨不斷，公路局谷關工務段今天持續冒雨分別在中橫便道上谷關到德基路段、台8...

影／南投延溪公路坍方搶修中 溪頭、杉林溪對外交通中斷

凱米颱風雖已離去，但給南投縣各鄉鎮帶來破紀錄的雨量，僅竹山杉林溪一帶，累積雨量就達2486毫米最高，信義鄉新高口測站也有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。