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影／南投延溪公路坍方搶修中 溪頭、杉林溪對外交通中斷
凱米颱風雖已離去，但給南投縣各鄉鎮帶來破紀錄的雨量，僅竹山杉林溪一帶，累積雨量就達2486毫米最高，信義鄉新高口測站也有2206毫米，鹿谷鄉累計雨量也破2000大關，據溪頭旅宿業者反應，延溪公路及及投51線縣道都出現不少的土石流及坍方，鹿谷內湖村民反映目前沒水沒電，往杉林溪無法通行，猶如孤島一般。
據民眾通報，經過3天的強降雨，目前投151縣18-19公里處的坍方嚴重，以及投51線2公里處，前往杉林溪的道路出現大坑洞，由於路旁都接有水管，隨著土方都一併塌落，山上電線桿還在修復中，居民不但沒水也沒電，只能期盼早日復電，村長並呼籲村民要趕快接雨水備用。
此外，省道台21線南投水里鄉往日月潭的公路，今上午邊坡也出現大量土石崩落，導致雙向4線道路也全都封閉，警方在現場加設三角錐外，公路局信義工務段已派出機具全搶修，只是現場土石崩落的土方量太大，目前仍在搶修加緊清運土石中，希望能趕在今天先恢復單線道行駛。
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