凱米颱風尾…南部淹超慘！ 盧秀燕：5大抽水機伸援台南

凱米颱風中心遠離台灣本島，但颱風尾不能掉以輕心。台中市長盧秀燕今天到沙鹿區勘災後受訪表示，她有主動打電話給高雄市長陳其邁，陳說會請求支援；中央已指派台中調度5部備用大型抽水機到台南救災，彰化縣今也來請求，台中中型備用抽水機將調度給彰化。另，配合中央調度，台中市環保局整備中，支援南部。

盧秀燕今天上午10時，冒風雨先趕往位於台中市北屯區的環保局清淨園區視察災後清理復原，以及機具整備情形，停留約10分鐘後，隨後又趕往沙鹿勘災。

盧秀燕在沙鹿受訪時說，「我有主動打給他（陳其邁），南部狀況非常嚴重，大半城市都淹掉了，我問他有愈要幫忙嗎？他說會請求支援」。昨天中央水利署打給台中，盼協助抽水機，台中有26部大型抽水機目前運作正常，沒有撤；另有5部備用大型抽水機，這次台中沒有派上用場，可以配合中央支援南部，中央已指派我們到台南救災，連夜整備完成，已經出發了。彰化縣今天也來請求，台中有中型的備用抽水機，調度給彰化。

盧秀燕指出，她昨天有與陳其邁討論到，南部水退掉，很多人泡爛的家具、物品會搬出來，街頭很多廢棄物，一時清不完，台中市環保局可以支援南部清理家園，早上我去看環保局整備工作，環保局已經在整備中，大型廢棄物可以幫忙清理，就等中央給我們指派，有餘裕的機具可以支援南部，配合中央調度。

水利局表示，中央向台中市請求支援抽水機，市府經盤點後即同意支援5部12英吋大型抽水機前往南部協助救災。這些大型移動式抽水機的抽水量為每秒0.3立方公尺，即每分鐘可抽18噸水。目前所有設備已整備完成，並於今天上午10時出動支援，期望能幫助其他縣市共同度過難關。