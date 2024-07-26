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不敵強颱凱米強風豪雨！嘉義仁義潭地景老榕樹倒伏 林業專家曝死因

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
不敵強颱凱米強風豪雨仁義潭地景老榕樹倒伏 。記者魯永明／攝影
不敵強颱凱米強風豪雨仁義潭地景老榕樹倒伏 。記者魯永明／攝影

強颱凱米遠離、警報解除，但颱風尾風雨持續發威，嘉義縣番路鄉仁義潭水庫水位持續上升，已達警戒水位，還造成水庫地標旁老榕樹倒伏，所幸未壓倒人車，遊客看到拍照地景老榕倒伏，感到不捨可惜、難過！林業試驗所嘉義研究中心副研究員蔡景株檢視，老榕樹早就感染褐根病，呈現根部切齊病灶。

蔡景株說，褐根病俗稱樹癌，是褐根病菌感染樹木根部、莖基部的韌皮部、形成層和周邊木質部位，造成植物根系受損。褐根病菌好發在攝氏25度高溫高濕環境，具傳染性，可透過孢子長距離傳播，台灣主要是透過植物傷口的接觸傳染，老榕樹染病未及時治療，雖挺直站立，但經不起強風吹襲倒伏 。

老榕樹倒伏，水公司五區管理處拉封鎖線，等風雨停後鋸斷清運；不敵凱米強風，屹立數十年的仁義潭老榕樹倒下了，遊客、居民目睹老樹倒了，感到不捨，遊客說，這棵老榕樹是取景構圖重要地景，如今倒下，只能從照片影音回憶了，有人發現老榕根部早罹病，管理單位卻未察覺治療！

不敵強颱凱米強風豪雨仁義潭地景老榕樹倒伏 。記者魯永明／攝影
不敵強颱凱米強風豪雨仁義潭地景老榕樹倒伏 。記者魯永明／攝影
不敵強颱凱米強風豪雨仁義潭地景老榕樹倒伏 。記者魯永明／攝影
不敵強颱凱米強風豪雨仁義潭地景老榕樹倒伏 。記者魯永明／攝影

凱米颱風

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