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台南轉彎連放3天颱風假 1.5萬人讚爆黃偉哲臉書：許多地區還在淹水

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市鹽水區半夜水淹上來，白色車子被大水圍困。圖／市議員李宗翰提供
台南市鹽水區半夜水淹上來，白色車子被大水圍困。圖／市議員李宗翰提供

台南市昨晚9點30分政策轉彎從不放假到改宣布今天停止上班上課，市長黃偉哲臉書湧入1.5萬人按讚，多達3千多則留言感謝市長明確的決定，許多淹水地區居民也貼上淹水照片，事實上今天台南仍出現間歇性大雨，整個鹽水區及溪北多處還泡在水中，市長黃偉哲上午主持災害應變中心第6次工作會報，也提醒颱風雖已離台，但是其颱風尾挾帶大量水氣，引發致災雨量，呼籲民眾外出仍需多加留意自身安全。

根據台南災害應變中心截至7月26日9時統計資料，目前收容安置33處，收容372人，撤離人數累計770人；86處道路封閉、部分或全部封閉橋梁50座。

另外災情統計包括路樹傾倒748件、廣告招牌掉落91件；建物毀損88件；道路及隧道及周邊41件；積淹水184件(退水中85件，其餘已退)；路燈等民生、基礎建設災情96件；其他災情36件；淹水戶數833戶(達50公分以上)。至於停電部分，累計約 8萬5千多戶，近8萬戶已恢復供電，其餘預計今晚9點前台電可望搶修完成。

此外，因應可能的劇烈降雨，針對玉井、六甲、東山、南化、楠西、白河及龍崎等7行政區13里發布土石流紅色警戒41條，黃色警戒7條。水位警戒部分:一級警戒5處，二級警戒6處。

八掌溪台南市後壁段昨天清晨產生約1公尺缺口，溪水迅速淹沒北側稻田，市府相關單位立即封閉當地台1線路段，全力搶修，且協請水利署第五河川分署立即調派卡車、防汛資材等將缺口封閉，防範災情繼續擴大。

後壁、鹽水及新營後鎮區等淹水可能地區的民眾，目前已經陸續撤離，黃偉哲也責成相關單位及協請國軍進行預防性撤離，且要求當地區長持續關懷及協助，提供民生物資，同時持續回報安置進度。

台南市消防局目前在鹽水指揮站人員集結有鹽水12人2艇、東山4人2艇、北門2人1艇、學甲2人1艇、官田2人1艇、特搜大隊6警消、11義消、3艇，合計28人、義消11人、船艇9艘等，待命支援。

受到凱米颱風影響，台南市政府宣布今天連續第3天不上班不上課，主要是依據中央氣象署昨晚8點30分最新資訊，台南市預報雨量仍在臨界值，因部分地區積淹水尚未消退，交通中斷尚未通行，災後復原工作需要盡速處理，因此停止上班上課。

台南市鹽水淹水嚴重多處遭大水圍困，半夜陸續撤離居民，消防局今天續支援進駐待命。圖／市議員李宗翰提供
台南市鹽水淹水嚴重多處遭大水圍困，半夜陸續撤離居民，消防局今天續支援進駐待命。圖／市議員李宗翰提供
台南鹽水還泡在水中，有住戶趁雨停涉水外出買東西。圖／顏姓讀者提供
台南鹽水還泡在水中，有住戶趁雨停涉水外出買東西。圖／顏姓讀者提供
台南市鹽水淹水嚴重多處遭大水圍困，半夜陸續撤離居民，消防局今天續支援進駐待命。圖／市議員李宗翰提供
台南市鹽水淹水嚴重多處遭大水圍困，半夜陸續撤離居民，消防局今天續支援進駐待命。圖／市議員李宗翰提供

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