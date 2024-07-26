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颱風阻梨山水蜜桃下山路 谷關工務段冒雨搶修

中央社／ 台中26日電

颱風凱米遠離，谷關工務段今天上午解除台8線、台7甲線2預警性路段。連2天颱風假，果農憂心颱風前已摘的水蜜桃至今無法下山恐報銷，工務段人員漏夜冒雨搶修，盼盡快搶通放行。

梨山居民告訴中央社記者，颱風前夕採摘的水蜜桃已放置多日，加上梨山地區停電，即使有冷藏設備也無法使用，水蜜桃1年1收且無法久放，憂心整年的心血血本無歸，希望趕快將水蜜桃運下山。

因颱風強降雨造成台8線96公里路段坍方上邊坡坍方阻斷，現場仍有雨勢且邊坡不穩定持續落石情形，影響搶災進度，谷關工務段與地方居民溝通，先行搶通單向通行道路，讓果農運貨下山。

交通部公路局中區養護工程分局谷關工務段長張裕閔表示，梨山各路段皆出現災情，經檢討，大禹嶺方向最有可能搶通恢復運輸，不過台8線96公里處明隧道封牆遭土石擊毀，隧道內淤積約2500立方公尺，昨天晚上冒雨施工到9時多，今天上午6時30分進場搶修，目標約傍晚5時打出便道供貨車單線通行。

颱風凱米夾帶風雨，造成梨山地區台8線、台7甲線多處路段阻斷。谷關工務段24日預警性封閉台8線85至110公里（榮興至大禹嶺）、76至78K靈甫橋路段及台7甲線54至45公里（武陵路口至思源）3路段。

谷關工務段今天表示，台8線85至110公里+000（梨山至大禹嶺）路段及台7甲線45至54公里（思源至勝光），經谷關工務段人員機具積極搶修坍方路段，道路正常通行。

凱米颱風

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