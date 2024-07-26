雲林大埤西鎮村淹成水上孤島 民眾想送便當也進不去

凱米颱風重創雲林，狂風暴雨造成全縣近8萬戶停電，至今仍有1.5萬多戶尚未復電，截至今早已撤離352人，豪雨讓雲林縣多處淹水，大埤鄉西鎮村、興安村及水林鄉萬興村至今早仍淹水逾1公尺高，其中西鎮村對外道路淹水中斷，如同水上孤島，目前警消人員協助撤離有就醫需求、行動不便民眾，村民說從來沒遇過這麼嚴重的淹水災情，有熱心民眾說要送便當也送不進來。

「不曾淹水這麼嚴重」，大埤鄉西鎮村長唐文卿說，這次颱風雨勢沒有停過，昨天傍晚延潭大排溢堤，村莊開始淹水，因為西鎮村周邊都是河川、大排，西邊有虎尾溪、南邊有北港溪、東邊興安大排，周圍都被河川包圍，水完全排不出去，整個村莊都泡在水裡，至今天早上仍有130至150公分高。

唐文卿說，西鎮村長住人口400多人，昨晚開始撤離行動不便、有就醫需求的長輩，因為對外道路全數中斷，有熱心民眾說要送便當，也進不來，過去村莊雖會淹水，但不曾這麼嚴重，不知道還要等多久水才能排乾。

大埤消防分隊長廖繹鈞說，大埤鄉多個村落昨天淹水，陸續撤離民眾，其中豐田社區撤離20人、興安跟西鎮撤離13人，都是長輩、洗腎、臥床病人，因為路都看不到，有救援橡皮艇被尖銳物品刺破。

縣府水利處長許宏博表示，大埤鄉西鎮村是全鄉最低的地方，以前曾淹過一人高，這次因延潭大排的水排不進去北港溪、溢堤，加上周遭區域排水都排不進去，所以全村淹水，要等央管河川的水位降低才有辦法退去，如果雨勢持續減緩，最快到今晚或明早會退乾。