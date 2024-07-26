台南路樹倒伏615件 專家籲平日巡檢

凱米颱風來襲，台南通報路樹倒塌或傾斜達615件，台南市議員蔡筱薇指出，主因還是樹種挑選未經考量及樹穴工法不佳所導致，建議市府應就自治條例規範研擬樹種品項、種植深度及樹穴工法；市府工務局說已明訂樹穴不得小於2平方公尺，以及建議以原生樹種為原則，樹木專家說，平日巡檢很重要，發現問題就要處理，若讓颱風來檢視，付出代價太大。

蔡筱薇指出，台南在2020年的時候成立「路樹倒伏處理平台」，建置路樹倒伏SOP處理危機，雖然大多數災況都能盡速排除，但遺憾還是有傳出民眾因為路樹倒塌而受傷的案件。

蔡筱薇說，原台南市區行道樹共有3萬8344棵，樹種包羅萬象有187種，其中以小葉欖仁2989棵最多；早年因對行道樹的種類及特性無相關觀念，未能因地制宜，所以就容易發生盤根、竄根、易罹病蟲害與不耐風等風險。

凱米颱風來襲，強風豪雨雲嘉南各地樹倒頻傳，樹倒還壓斷電線、電桿造成停電。記者魯永明／翻攝

蔡筱薇強調，多數路樹栽種時配合人行步道或道路施工的因素，連同樹根也跟著被灌漿，導致生長情況不佳，建議修改台南市公共設施植栽管理自治條例，納入樹種及工法的規範，讓行道樹可以獲得較好的生長環境，改善市容外也能降低路樹倒塌的情形。

工務局表示，自治條例中已明訂行道樹植穴面積不得小於2平方公尺等相關規定，也制定台南市行道樹樹種選擇原則，以用原生樹種為原則；此外，有關植栽種植深度，也參照內政部國土署「市區道路附屬工程設計規範」，小喬木45公分以上及喬木90公分以上。

林業試驗所嘉義研究中心副研究員蔡景株說，樹倒原因9成是褐根病、腐朽病，罹病樹木該移除就要移除，以免發生樹倒意外，路樹管理機關多，維護管理常未落實，平日巡檢很重要，一旦發現染病，馬上要處理。