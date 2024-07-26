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暴風雨！嘉南作物泡湯 雲林農損670公頃

聯合報／ 記者周宗禎陳雅玲黃于凡／連線報導
雲林縣玉米、香蕉、甘蔗等高莖作物倒伏嚴重，初報損失逾2千萬元，圖為莿桐鄉的香蕉倒伏。 圖／莿桐鄉公所提供
雲林縣玉米、香蕉、甘蔗等高莖作物倒伏嚴重，初報損失逾2千萬元，圖為莿桐鄉的香蕉倒伏。 圖／莿桐鄉公所提供

凱米颱風挾帶強風豪雨，台南、嘉義邊界的八掌溪堤防有缺口，周遭大面積積水，沿岸生產洋香瓜、稻作、龍眼、芒果等當季作物，即將秋收之際就遭遇颱風侵襲影響，損失慘重，但因泡在水中尚無法勘災；台南釋迦正值採收期，最怕風雨恐損失慘重，要等雨停才能勘災，麻豆文旦落果約1成無預期中嚴重；雲林縣初報農損670公頃，損失逾2千萬元。

八掌溪堤防有兩處破損缺口，立委賴惠員和林俊憲前往會勘後說，從未見過八掌溪如此猛烈水勢，不僅影響用路人安全、更廣泛影響後壁區新嘉、精寮、精豐、上茄苳4里鄉親生命財產安全，農作物損失也急需援助。

台南市農業局副局長陳仲杰表示，將請區公所初步了解農作受損狀況，再會同相關單位查報。

嘉縣農業處表示，八掌溪沿線農田區淹水難以辨認作物，待水退後再行勘查，颱風可能造成海上蚵棚受損，另有多處處溫室及農園傳出災損，都待風雨過後查報。

麻豆文旦再過一個月要收成，安業里李姓農民說，只有迎風面的果園落果較多，「很慶幸」受損比預想中的輕微；麻豆農會總幹事孫慈敏也說，昨到幾處果園查看農民都說情況比預期的要好，詳細情況要等公所查報。

雲林縣初報全縣農作物受影響面積約670公頃，包括食用玉米倒伏受影響面積約280公頃、落花生受影響面積約120公頃、水稻倒伏70公頃、原料甘蔗倒伏60公頃、香蕉倒伏26公頃，甘藷浸水面積30公頃、蔥浸水39公頃等。莿桐鄉蘇姓蕉農表示，「好幾年不曾出現這種暴風雨」。

西螺果菜市場昨交易量銳減一半剩500公頃，平均交易價格每公斤38元，董事長蔡德福說，量縮價跌原因包括蔬果賣相差、承銷商少，加上颱風造成山路不通，高山高麗菜難運下山，西螺果菜市場高麗菜每天出貨200噸以上，山區高麗菜占7成，恐價格會上漲，目前高山高麗菜批發價每公斤45元。

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