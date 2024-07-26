凱米蹂躪 南投仁愛、信義爆發土石流

凱米颱風尾發威，南投縣昨天凌晨豪大雨，信義、仁愛鄉爆發土石流、交通中斷，信義鄉東埔村、神木村成孤島，有800多村民就地安置。貓羅溪暴漲，南投市低窪地區大淹水，堤防外上百輛汽車泡水，車主欲哭無淚。災民收拾受損家園，期盼風雨早日停歇。

南投縣前晚起風雨不斷，台21線、台16線因土石流柔腸寸斷，信義鄉東埔村土石流淘空投95線路基，交通完全中斷成為孤島；東埔村、神木村800多名居民已就地安置，孕婦、洗腎病患前晚已撤離，縣府與鄉公所備妥14天生活用品，待雨勢稍歇，就會搶通道路。

鹿谷鄉往溪頭151線道路，昨下午坍方落石交通中斷，竹山鎮東埔蚋溪鋼便橋遭沖毀。台大實驗林管處表示，颱風造成溪頭園區樹木傾倒、大量樹枝斷裂，緊急公告溪頭、鳳凰及下坪共3處園區，今天休園一天。

南投山區雨勢驚人，各地溪流暴漲湍急，2月才完工的埔里守城便道昨天遭沖毀；縣定古蹟國姓糯米橋、港門橋、埔里中正一號橋、仁愛廬山溫泉吊橋及便橋等，因水位達警戒位置，昨均緊急封閉，禁止人車通行。

仁愛鄉投89線力行產業道路多處土石流，交通受阻。高山路況不佳，台14線南豐、霧社、春陽、廬山、屯原，以及台14甲線翠峰至松雪樓路段預警性封閉，人車只出不進，將視路況及雨量評估再開放。

南投縣昨累積雨量逾500毫米，貓羅溪昨凌晨3點多溪水暴漲，沿岸各里嚴重積水，軍功里、平和里淹水達80公分，停放軍功橋、綠美橋堤防外上百輛車全泡湯。

南投縣長許淑華說，第三河川分署在寶南宮、小溪橋及軍功橋設有抽水站，但豪雨大又急，就算再增10台大型抽水機，還是會淹水，將彙整貓羅溪整治防洪頻率及內轆地區排洪負荷，向中央爭取更新整治方案。