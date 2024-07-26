宜蘭三星災損20公頃 蔥價每公斤恐飆到200元

凱米颱風過境，宜蘭縣三星鄉最知名的三星蔥成一級受災戶，受害面積約為20公頃，損害率約20%，恐連帶影響蔥價，繼續飆升到每公斤將近200元。花蓮硬質玉米、二期西瓜災損面積也都超過100公頃，縣府將向農業部爭取救助。

宜蘭縣長林姿妙昨視察蔥田，蔥農當場陳情，這次青蔥主要受到水傷，大雨過後葉片變黃、軟化，過幾天太陽出來，高溫加上高濕度，就會整片腐爛，損失還在估計。

縣府表示，三星鄉公所初步勘查後速報，全鄉約有20公頃青蔥受害，已指示公所盡速完成查報，農業處將邀請花蓮區農業改良場、農糧署東區分署與公所組成勘災小組調查，若達到農損救助門檻的20%受害面積，將報請現金救助，青蔥每公頃可補助5萬1000元。

三星地區農會指出，夏天是三星蔥生產旺季，這波風災中不少青蔥被強風吹倒，浸泡水中後，再被太陽照射，將導致大面積腐爛；颱風前由於預期心理，銷往台北農產運銷公司的青蔥已漲到每公斤180元以上，之後出貨量減少，蔥價可能持續飆升到每公斤200元。

宜蘭農業處統計，全縣農作物災損面積約90公頃、損失930萬元；農損大宗是青蔥26.5公頃，其次為番石榴15公頃、甘藍菜10公頃，其他葉菜類相加約15公頃。

花蓮縣府昨也邀農政單位勘查作物與農業設施災損，初步查報，受災面積超過700公頃，包括芋頭、韭菜、龍鬚菜、硬質玉米、食用玉米、二期西瓜、香蕉等。

縣府指出，其中硬質玉米、二期西瓜災損面積都超過100公頃，有機蔬菜的溫網室也因強風受損，概估整體農業損失逾5千萬元，將向農業部爭取啟動全品項農業救助，保障農友權益。