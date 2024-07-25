三峽北114線土石坍方擋道 養工處搶救籲走替代道路

受颱風凱米影響，新北三峽北114線道1K處今天晚間土石坍方，雙向無法通行。市府說，已前往搶通中，但考量現場雨勢且仍有落石，目前封閉全路段，建議民眾走替代道路。

新北市府工務局說，民眾可改由東眼山（北113）或竹崙（北109）進出三峽區插角、有木地區。

新北市政府警察局三峽分局今天晚間7時45分獲報，三峽區北114線道1K處發生土石坍方，現場無人傷亡或受困，已通知區公所派員搶通；三峽警分局長劉文雄與三峽區長施玉祥也冒雨前往勘災。

新北市府工務局長祝惠美表示，受颱風凱米挾帶豪雨影響，三峽區北114線1K處因上邊坡土壤吸水飽和，今天下午6時許崩塌，造成道路中斷，目前市府團隊已前往搶通。但考量上邊坡仍有零有落石，影響搶災人員與行車安全，將待雨勢稍歇再清理上邊坡，目前已封閉全路段，待清理完成後再開放通行。

負責搶災的養工處提醒，道路搶通後將進行復建施工，民眾行經附近務必配合現場義交指揮，小心通過，以免造成危險。