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颱風凱米釀台中1724件災情 近千戶停電待修

中央社／ 台中25日電

颱風凱米過境，台中市明天除和平區外，其餘地區正常上班上課，截至今晚6時，颱風已造成台中災情計1724件，以路樹傾倒為大宗，目前仍有近千戶停電，台電公司持續搶修。

台中市政府今天晚間召開颱風災害應變中心一級開設第五次工作會報，由台中市長盧秀燕主持，並由各局處報告災情與應變處置。

台中市稍早宣布，明天除和平區停班課外，其餘地區正常上班上課。盧秀燕會中表示，中央今天向中市府請求支援，因南部淹水需抽水機，詢問台中能否支援，經水利局盤點後，將支援5部大型抽水機，已整備隨時可出動，配合中央調度南部淹水區域使用。

中市消防局統計，截至晚間7時，相關災情共計1724件，以路樹災情1006件最多，皆已通報相關單位處理。

此外，據衛生福利部緊急醫療管理系統統計，因颱風至台中市醫院急診就醫人數為37人，其中32人經治療後已出院，5人住院中，中市衛生局將持續追蹤各醫院收治情形。

台灣電力公司台中區營業處今天發布新聞稿表示，台中地區曾停電戶數達2萬4613戶，陸續已逐步修復，但台中平地午後仍不斷陸續有零星停電事故傳出。

據台電統計至晚間6時，台中市仍有983戶未復電，其中市區有387戶停電待搶修，仍持續搶修﹔和平梨山地區則因確定今晚山區道路無法搶通，依舊維持596戶的停電戶，未能進行搶修復舊工作。

凱米颱風

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