凱米颱風直撲馬祖 共接獲17件災情大多為路樹傾倒

颱風凱米暴風圈直撲馬祖，帶來強大風雨與巨浪，根據連江縣消防局統計，今天下午5時30分止，共接獲災情通報共17件，大部分為路樹傾倒，無人傷亡。

根據交通部中央氣象署預報資料，凱米颱風已減弱為輕度颱風，並於今晚登陸中國福建省。馬祖預計明天上午就能脫離暴風圈，雨勢將從明晚起逐漸緩和。

連江縣政府已於今晚8時宣布，明天上午停止上班，停止上課。人事處長林承澤告訴中央社記者，連放2天半是自戰地政務解除以來最長的颱風假。

受颱風與海象影響，包含貨船在內，海上交通將斷航3天以上。但當地民眾表示，馬祖家戶多購置冷凍庫長期儲存食材，加上颱風前預期囤貨，暫不擔心物資不足。縣內量販店亦發布公告指出，店內商品充足無虞。

連江縣政府消防局長曹典鈺告訴中央社記者，目前馬祖災情大部分為路樹傾倒，包括南竿主要幹道之聯合醫院往福澳方向、珠山電廠前方路段、三槍堡圓環；莒光鄉工兵連、武士嶺後方道路等。目前絕大部分路段都已排除障礙，並恢復雙向通行。

連江縣政府港務處長黃騰毅指出，縣內各港口狀況良好，並未出現海水倒灌等與設備損壞等狀況。環境資源局長陳忠義說，監測中澳口並未出現大規模淹水，抽水設備目前均正常。