凱米颱風來襲！新北深澳鐵道自行車、三貂嶺友善隧道 7月26日暫停開放
新北觀旅局今天晚間表示，因凱米颱風來襲，部分電力設施受損，深澳鐵道自行車及三貂嶺生態友善隧道，明天需檢修電力，暫停開放服務；其餘各遊客（旅遊）中心，則恢復服務。
新北觀光旅遊局晚間以新聞表示，凱米颱風預計25日深夜解除陸上颱風警報，十分瀑布公園、猴硐煤礦博物園區，經環境整理及各項設施檢查，確認安全無虞，26日起重新開園。
另外，水湳洞、坪林、三峽、九份、十分、猴硐、烏來瀑布、烏來遊客中心、淡水、瑞芳火車站、板橋火車站等遊客（旅遊）服務中心，26日起恢復服務。
觀旅局說，深澳鐵道自行車RailBike，及三貂嶺生態友善隧道，因應颱風侵襲，需進行電力檢測、環境清整及各項設施檢查，26日暫停服務，如有提早完成檢查，確認安全無虞，會提早公告開放營運。
觀旅局說，提醒民眾颱風過後天候仍不穩定，注意自身安全，進入山區活動，請隨時注意環境狀況。另沿路枯枝落葉多，行車時請加強注意慢行，以策安全。
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