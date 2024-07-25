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凱米颱風讓房子、愛車泡水！「颱風洪水險」理賠一次看

整理包／凱米颱風大雨狂下早早睡！ 全台26日停班停課資訊出爐

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颱風環流風雨持續 台中仍有983戶未復電且還有新增戶

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中地區停電事故陸續傳出，台電人員入夜仍持續搶修。圖／台電提供
台中地區停電事故陸續傳出，台電人員入夜仍持續搶修。圖／台電提供

凱米颱風環流影響，台中市晚間雨勢不停，風勢亦大，據台電統計至晚間6時，仍有983戶未復電，其中市區有387戶停電待搶修，梨山地區則因山區道路無法搶通，仍有596戶的停電。台電說，因風雨持續，停電事故仍陸續新增，始終無法將停電戶數清零。

台電台中區營業處統計，凱米颱風造成台中地區停電戶數總計達2萬4千多戶，都經台電逐一修復，但仍剩983戶未能復電。其中，太平、新社、東勢等靠近山區的用戶，經工務單位協助移除道路障礙，使得台電人員能及時進入進行搶修作業，但尚有部分之少數位於巷弄內、線路末端零星停電戶，或是新停電戶，則仍在積極搶修中。

台中區處長顏錦義說，因風雨持續，停電事故仍陸續新增，使台電同仁疲於奔命，始終無法將停電戶數清零。部分同仁甚至已連續兩天超過12小時皆在外進行搶修作業，請目前家中有停電情況的民眾耐心等候。他承諾，一定定會積極搶修，直至最後一戶完成復電為止。

至於梨山地區，則因道路確定無法於今晚搶通，台電同仁將備齊搶修機具，就近於山區待命，待明日市府工務單位協助道路搶通後，立即進入山區進行電力復舊作業。

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