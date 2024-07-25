台南柳營南69線水淹及腰 汽車熄火1家4口被救出

颱風凱米過境，台南持續降雨，各地屢傳災情，1輛汽車今天下午5時許行經柳營區南69線時，疑水淹及腰造成引擎熄火，消防人員趕往救出一家4口，送往區公所安置。

台南市消防局今天下午5時31分獲報，柳營區八翁里八老爺南69線有人受困車中，消防人員趕往發現，當地水淹及腰，汽車似已呈漂浮狀態，引擎熄火，立刻救出車中4人。

消防人員表示，車中4人是一家人，分別是32歲男子、31歲女子、及4歲、1歲2名幼兒，沒有受傷，以救生艇載送，順利脫困。