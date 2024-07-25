仍停電...新北坪林、石碇居民怨「偏鄉中的偏鄉」 台電：儘速恢復

颱風「凱米」遠離，新北全力復原；坪林、石碇山區住戶仍停電，抱怨是「偏鄉中的偏鄉」。台電晚間表示，約1萬8000停電戶，有275戶仍停電，正全力清除樹木以復電。

新北市府晚間表示，凱米颱風過後，台9甲（烏來至孝義路段）及台2線（靠近基隆北寧路潮境公園段）的預防性封路，陸續於晚間6時開放通行。

原住民族行政局長Siku Yaway林瑋茜告訴中央社記者，今天與社會局一起前往烏來區信賢收容中心探視泰雅族人，也前往瑞芳區收容所慰問快樂山聚落阿美族人。

她說，新店區小碧潭聚落、鶯歌區南靖及福爾摩沙聚落等潛勢區保全對象，於災害警報解除後，公所評估確認安全無虞，將陸續通知協助安排返家。

瑞芳區長楊勝閔表示，快樂山聚落族人每逢颱風就遇到停電之苦，他下午在應變中心視訊會議中，請市府協調台電儘速復電，讓民眾早日回到正常生活。

坪林區長周慶珍告訴中央社記者，停電是偏鄉的民生大問題，凱米颱風期間就有40多件停電通報，全坪林區幾乎有2/3都停電，時間從8小時至24小時不等，市民認為同樣繳電費卻是次等用戶，苦不堪言。

周慶珍說，曾向台電台北南區營業處反映，要更新老舊設備，不要經常無預警停電，造成民生食品腐敗。她也在下午會議為區民發聲，向市長侯友宜反映請求協助。

石碇區長劉彥伯說，區內分屬台電基隆營業處、北南區營業處，石碇與坪林的茶農最怕炒茶時停電，茶葉烘焙過程中斷，會全部泡湯血本無歸。他說，公所移除樹木時需先斷電，不然會有危險。

台電北南區營業處晚間發布新聞表示，颱風造成新店及坪林等地區停電，投入276人力搶修，截至晚間6時，用戶曾停電1萬7962戶，目前還有275戶仍停電，大多集中在坪林區及石碇區等山區，都是路樹倒塌壓倒線路導致。

台電北南區表示，全力搶修後已復電近9成9，用戶如仍停電，可能是位於巷弄內或山地偏遠地區供電末端，復電速度較慢，請用戶耐心等候。

偏鄉境內有山、有海的萬里區長黃雱勉告訴記者，颱風遠離後，花1個半小時巡檢區內的災情，包括萬里雙興地區等，有許多路樹與竹子倒塌，萬里區公所搶災團隊立即處理復原。

林口區長廖武輝、中和區長楊薏霖接受電訪時都說，颱風過境造成路樹倒塌情況較嚴重；颱風過後，區公所和清潔隊全力恢復市容。