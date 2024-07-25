快訊

凱米颱風尾…晚餐煮一半驚覺雙腳泡水 彰化大淹水二林市區水位上升中

凱米颱風讓房子、愛車泡水！「颱風洪水險」理賠一次看

整理包／凱米颱風大雨狂下早早睡！ 全台26日停班停課資訊出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

仍停電...新北坪林、石碇居民怨「偏鄉中的偏鄉」 台電：儘速恢復

中央社／ 新北25日電
颱風「凱米」遠離，新北全力復原；坪林、石碇山區住戶仍停電，抱怨是「偏鄉中的偏鄉」。圖／台電台北南區營業處提供
颱風「凱米」遠離，新北全力復原；坪林、石碇山區住戶仍停電，抱怨是「偏鄉中的偏鄉」。圖／台電台北南區營業處提供

颱風「凱米」遠離，新北全力復原；坪林石碇山區住戶仍停電，抱怨是「偏鄉中的偏鄉」。台電晚間表示，約1萬8000停電戶，有275戶仍停電，正全力清除樹木以復電。

新北市府晚間表示，凱米颱風過後，台9甲（烏來至孝義路段）及台2線（靠近基隆北寧路潮境公園段）的預防性封路，陸續於晚間6時開放通行。

原住民族行政局長Siku Yaway林瑋茜告訴中央社記者，今天與社會局一起前往烏來區信賢收容中心探視泰雅族人，也前往瑞芳區收容所慰問快樂山聚落阿美族人。

她說，新店區小碧潭聚落、鶯歌區南靖及福爾摩沙聚落等潛勢區保全對象，於災害警報解除後，公所評估確認安全無虞，將陸續通知協助安排返家。

瑞芳區長楊勝閔表示，快樂山聚落族人每逢颱風就遇到停電之苦，他下午在應變中心視訊會議中，請市府協調台電儘速復電，讓民眾早日回到正常生活。

坪林區長周慶珍告訴中央社記者，停電是偏鄉的民生大問題，凱米颱風期間就有40多件停電通報，全坪林區幾乎有2/3都停電，時間從8小時至24小時不等，市民認為同樣繳電費卻是次等用戶，苦不堪言。

周慶珍說，曾向台電台北南區營業處反映，要更新老舊設備，不要經常無預警停電，造成民生食品腐敗。她也在下午會議為區民發聲，向市長侯友宜反映請求協助。

石碇區長劉彥伯說，區內分屬台電基隆營業處、北南區營業處，石碇與坪林的茶農最怕炒茶時停電，茶葉烘焙過程中斷，會全部泡湯血本無歸。他說，公所移除樹木時需先斷電，不然會有危險。

台電北南區營業處晚間發布新聞表示，颱風造成新店及坪林等地區停電，投入276人力搶修，截至晚間6時，用戶曾停電1萬7962戶，目前還有275戶仍停電，大多集中在坪林區及石碇區等山區，都是路樹倒塌壓倒線路導致。

台電北南區表示，全力搶修後已復電近9成9，用戶如仍停電，可能是位於巷弄內或山地偏遠地區供電末端，復電速度較慢，請用戶耐心等候。

偏鄉境內有山、有海的萬里區長黃雱勉告訴記者，颱風遠離後，花1個半小時巡檢區內的災情，包括萬里雙興地區等，有許多路樹與竹子倒塌，萬里區公所搶災團隊立即處理復原。

林口區長廖武輝、中和區長楊薏霖接受電訪時都說，颱風過境造成路樹倒塌情況較嚴重；颱風過後，區公所和清潔隊全力恢復市容。

停電 凱米颱風 台電 坪林 石碇 路樹

延伸閱讀

竹市風太大狂吹路樹 碰觸電線桿高壓線釀火警致1340戶停電

凱米致新北大文山區萬戶停電 台電總動員盼今全數復電

影／台電搏命搶修 彰化還有1千多戶停電、交通號誌也故障

凱米橫掃南投4萬多戶停電 土石流、坍方讓搶修困難

相關新聞

凱米亂交通！花蓮訂房已退逾5成 業者嘆：史上最慘暑假

0403花蓮地震重創當地觀光，不料，當地業者還來不及重振，凱米颱風來襲又衝擊東部鐵公路，讓振興之路更加遙遙無期。花蓮旅館...

凱米颱風尾...彰化芳苑大淹水 二林市區排水失靈淹水水位上升中

凱米颱風迴瀾，彰化縣已有多個鄉鎮的市區道路積水，二林鎮市區五里、芳苑鄉文津等村今入夜後都淹水約15公分；二林鎮長蔡詩傑表...

颱風環流風雨持續 台中仍有983戶未復電且還有新增戶

凱米颱風環流影響，台中市晚間雨勢不停，風勢亦大，據台電統計至晚間6時，仍有983戶未復電，其中市區有387戶停電待搶修，...

颱風重創...高雄明8行政區停班課 陳其邁下令徹夜恢復市容

颱風「凱米」重創高雄，全市從沿海到山區傳出多處淹水，多處水深及腰，直到傍晚才陸續宣洩，因明天風力、雨量未達停班課標準，僅...

台南安南區淹大水 台江社群籲「強化及開闢蓄洪池」

受凱米颱風影響，台南市今天下午雨勢增強，其中安南區從安溪路到安中路部分路段都淹水，台南社大台江分校執行長吳茂成說，去年也...

凱米颱風豪大雨持續 釀雲林13人傷、1人騎車自摔不治

凱米颱風帶來強風豪雨，雲林縣今天晚上風雨絲毫未減弱，全縣累計逾60處積淹水10公分以上地區，並造成13人受傷、1名74歲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。