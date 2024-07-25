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颱風凱米侵襲高雄風強雨驟 環保局籲勿亂丟淹水垃圾

中央社／ 高雄25日電
颱風凱米帶來強烈風雨，高市環保局趁今天下午風雨稍歇，總動員先行恢復市區主要道路，並籲請民眾切勿將淹水垃圾棄置在路上，可先移到路旁安全處，今明2天將全力清除。圖/高市環保局提供
颱風凱米帶來強烈風雨，高市環保局趁今天下午風雨稍歇，總動員先行恢復市區主要道路，並籲請民眾切勿將淹水垃圾棄置在路上，可先移到路旁安全處，今明2天將全力清除。圖/高市環保局提供

颱風凱米帶來強烈風雨，高市環保局趁今天下午風雨稍歇，總動員先行恢復市區主要道路，並籲請民眾切勿將淹水垃圾棄置在路上，可先移到路旁安全處，今明2天將全力清除。

高雄市政府環保局下午指出，為確保市民行車安全及恢復市容景觀，昨天起針對高雄市區道路，緊急加派人力進行風災後道路垃圾、洩水孔阻塞物清除、側溝清疏、掀蓋加速排水等應變作為，統計22日至25日下午5時止，各區清潔隊動用人力1832人次，車輛機具351輛次，清除路旁洩水孔2萬2660件，清除溝蓋垃圾1萬7419件，總計清除落葉、垃圾及溝泥計304公噸。

環保局表示，趁下午颱風風雨稍歇，全體總動員針對市區主要道路先行復原，發現部分民眾將淹水垃圾棄置道路影響交通安全，請市民將大型傢俱及雜物先移至路旁安全處暫置，勿堆置於道路上影響交通，市府將於今明2天全力動員清除災後垃圾。

環保局呼籲，市民有清運大型傢俱需求，可與轄區清潔隊聯繫安排清運時間，屆時再將大型傢俱排出，請勿將大型傢俱及廢棄物任意排出丟棄於道路，以免造成環境髒亂、影響交通安全，還會觸法受罰。

凱米颱風 災後 環保局 高雄市

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