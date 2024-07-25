颱風凱米侵襲高雄風強雨驟 環保局籲勿亂丟淹水垃圾
颱風凱米帶來強烈風雨，高市環保局趁今天下午風雨稍歇，總動員先行恢復市區主要道路，並籲請民眾切勿將淹水垃圾棄置在路上，可先移到路旁安全處，今明2天將全力清除。
高雄市政府環保局下午指出，為確保市民行車安全及恢復市容景觀，昨天起針對高雄市區道路，緊急加派人力進行風災後道路垃圾、洩水孔阻塞物清除、側溝清疏、掀蓋加速排水等應變作為，統計22日至25日下午5時止，各區清潔隊動用人力1832人次，車輛機具351輛次，清除路旁洩水孔2萬2660件，清除溝蓋垃圾1萬7419件，總計清除落葉、垃圾及溝泥計304公噸。
環保局表示，趁下午颱風風雨稍歇，全體總動員針對市區主要道路先行復原，發現部分民眾將淹水垃圾棄置道路影響交通安全，請市民將大型傢俱及雜物先移至路旁安全處暫置，勿堆置於道路上影響交通，市府將於今明2天全力動員清除災後垃圾。
環保局呼籲，市民有清運大型傢俱需求，可與轄區清潔隊聯繫安排清運時間，屆時再將大型傢俱排出，請勿將大型傢俱及廢棄物任意排出丟棄於道路，以免造成環境髒亂、影響交通安全，還會觸法受罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言