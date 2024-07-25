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颱風暴雨致部落道路中斷 芥菜種會啟動關懷服務

中央社／ 台北25日電

颱風凱米帶來強風暴雨，多處道路遭土石流中斷，基督教芥菜種會今天緊急啟動關懷服務，開啟備災儲糧倉幫助部落災民，明天也將發送急難救助金給高屏認養童家庭。

基督教芥菜種會今天發布新聞稿指出，颱風凱米帶來的強風和暴雨，造成多處土石流不斷，芥菜種會啟動「三福助人網」回應社區的需要，並透過社區助人志工即時回報部落災情，即時主動了解全台各地服務的困難家庭受災狀況，並啟動颱風緊急應變措施計畫。

芥菜種會表示，目前包括南投縣仁愛鄉力行村、發祥村和翠華村等發生嚴重土石流道路中斷，上午已經緊急開啟備災儲糧倉，後續將在安全的前提下，陸續供應災民的生活需要。

颱風造成山區受創嚴重，芥菜種會全球防救災處主任吳秉翰說，今天一早已經開啟在桃園市復興區華陵部落的儲糧倉，提供華陵里等地因預防性撤離居民的需要。

吳秉翰表示，芥菜種會在全台11處備災儲糧倉，包括南投縣仁愛鄉翠巒部落、屏東縣霧台鄉大武部落稍後等風雨小一點將會加開備災儲糧倉，而南投縣仁愛鄉紅香部落也準備開倉，因溪水暴漲，撤離安置至紅葉國小跟教會2處避難，後續也將針對2處安置處盡早發放生活物資。

另外，豪雨也造成高雄和屏東地區的認養童家庭住家淹水，芥菜種會說，明天將啟動急難救助金及生活物資箱發送度過難關。

凱米颱風

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