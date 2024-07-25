花蓮美崙山、知卡宣公園等遊憩區 颱風後整修休園
颱風凱米侵襲，花蓮美崙山生態公園、四八坑道及農好基地、知卡宣綠森林親水公園等，都有多處樹木倒塌待整理清潔，為維護民眾安全，今天起全面休園整修，開放日將再行公告。
花蓮市美崙山生態公園是在地居民運動、休閒、賞景的好去處，茂密森林與多樣植物，吸引眾多的動物棲息駐足，生態相當豐富；四八坑道及農好基地是縣政府近年向國軍申請部分土地無償使用，規劃為公共空間，除開放戰備坑道，並打造曼波海洋生態休閒園區。
知卡宣綠森林親水公園在1985年花蓮縣政府將苗圃遷至此處，重新規劃整修，成為自然生態的重要基地，也是民眾假日遊憩的重要場所。
花蓮縣政府農業處長陳淑雯說明，目前適逢知卡宣綠森林親水公園戲水活動期間，戲水及夜間光雕活動也將同步暫停服務，待整體環境清理完畢，將再度啟動。
花蓮縣政府表示，凱米颱風過後造成多處樹木倒塌及部分設施毀損，將復原所轄園區，並在確保園區安全無虞後儘快恢復開園，請民眾注意安全切勿擅入，開園時間將另行公告。
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