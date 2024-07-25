快訊

不斷更新／南投連3天颱風假！宜蘭僅3地區停班課 台東正常上班課

嘉義縣市交界牛稠溪橋封路 金世界村民憂淹水緊急撤離

花蓮美崙山、知卡宣公園等遊憩區 颱風後整修休園

中央社／ 花蓮縣25日電
颱風凱米侵襲，花蓮美崙山生態公園、四八坑道及農好基地、知卡宣綠森林親水公園等，都有多處樹木倒塌待整理清潔，今天起全面休園整修，開放日將再行公告。圖為知卡宣綠森林親水公園。記者王燕華／攝影
颱風凱米侵襲，花蓮美崙山生態公園、四八坑道及農好基地、知卡宣綠森林親水公園等，都有多處樹木倒塌待整理清潔，今天起全面休園整修，開放日將再行公告。圖為知卡宣綠森林親水公園。記者王燕華／攝影

颱風凱米侵襲，花蓮美崙山生態公園、四八坑道及農好基地、知卡宣綠森林親水公園等，都有多處樹木倒塌待整理清潔，為維護民眾安全，今天起全面休園整修，開放日將再行公告。

花蓮市美崙山生態公園是在地居民運動、休閒、賞景的好去處，茂密森林與多樣植物，吸引眾多的動物棲息駐足，生態相當豐富；四八坑道及農好基地是縣政府近年向國軍申請部分土地無償使用，規劃為公共空間，除開放戰備坑道，並打造曼波海洋生態休閒園區。

知卡宣綠森林親水公園在1985年花蓮縣政府將苗圃遷至此處，重新規劃整修，成為自然生態的重要基地，也是民眾假日遊憩的重要場所。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯說明，目前適逢知卡宣綠森林親水公園戲水活動期間，戲水及夜間光雕活動也將同步暫停服務，待整體環境清理完畢，將再度啟動。

花蓮縣政府表示，凱米颱風過後造成多處樹木倒塌及部分設施毀損，將復原所轄園區，並在確保園區安全無虞後儘快恢復開園，請民眾注意安全切勿擅入，開園時間將另行公告。

凱米颱風 生態公園 花蓮 農業處

延伸閱讀

颱風凱米來襲影響供水 台水持續搶修1.1萬戶

凱米「終於動了」將登陸福建 專家曝降雨進度：中南部持續風雨交加

不斷更新／凱米颱風暴雨未歇！台中市和平區26日停班停課 各地颱風假狀況一覽

凱米颱風逐漸遠離、旅客需求量增 明加開20架次往返離島班機

相關新聞

凱米肆虐...高雄鬧嚴重水患 陳其邁曝致災原因：像莫拉克加上凡那比

凱米颱風帶的雨量在高雄造成嚴重水患，高雄市長陳其邁今天下午趁雨勢減弱，到三民區本和里滯洪池視察。他除了說明致災原因，對這...

強震後遇強颱...蘇花多處坍方 「和仁至崇德」預估搶通時間曝光

強震後又遇到凱米颱風，蘇花路廊全線多處發生坍方及土石流，經公路單位全力搶災，宜蘭蘇澳到花蓮和仁段明天開放，宜蘭東澳到南澳...

高雄田寮「這地區」淹水235公分！居民嘆二仁溪長年未整治 水利署提解方

凱米颱風帶來豪雨，造成高雄多處淹水，其中田寮區「小滾水」地區今天清晨淹水達235公分最嚴重。當地居民說，今天有古厝屋頂快...

影／濁水溪暴漲僅差1公尺越堤 居民：超過百年洪水位

凱米颱風在各地傳出災情，彰化縣大城鄉頂庄哨所前堤岸遭溪水沖出缺口，住在大城鄉台西村多年的居民許震唐表示，「挺可怕的，9點...

國一台南麻豆交流道「積水嚴重」警方管制通行 呼籲：提早改道

國道1號中山高台南麻豆交流道因為周遭雨量太大，積水淹沒交流道匝道口，還一路往高速公路淹，警方下午五點前宣布管制車輛通行，...

八掌溪暴漲溢堤 台鐵西部幹線南靖=後壁路基流失軌道彎曲

強颱凱米出海離境，但其挾帶驚人雨彈轟炸南部，嘉義縣八掌溪水暴漲溢堤，不只造成沿岸水患，中午也傳出台鐵西部幹線嘉義縣水上鄉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。