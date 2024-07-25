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26日馬祖海運停航 空運下午起班機恢復

中央社／ 連江縣25日電
連江縣政府交通旅遊局指出，受凱米颱風影響，26日連江縣海空運交通，島際交通船運、小三通航線運仍全日停航。圖／聯合報系資料照片
連江縣政府交通旅遊局指出，受凱米颱風影響，26日連江縣海空運交通，島際交通船運、小三通航線運仍全日停航。圖／聯合報系資料照片

連江縣政府交通旅遊局指出，受凱米颱風影響，26日連江縣海空運交通，島際交通船運、小三通航線運仍全日停航，台馬間海運全日停航，空運方面僅立榮航空預計下午起恢復正常起降。

海運方面，台馬間新台馬輪、台馬之星停航，島際交通南竿-北竿、南竿-莒光、南竿-東引、東莒-西莒、大坵等航線全日停航。兩岸小三通南竿-琅岐、北竿-黃岐等航線全日停航。

空運部分，立榮航空台北-南竿、台北-北竿航線中午12點前航班全數取消；台中-南竿B7-8731與B7-8732航班取消。華信航空台北-南竿取消。

交旅局統計，因颱風滯留馬祖團客約90人，南竿機場候補人數約350人。交旅局副局長石人文對中央社記者說，明天台馬間空運恢復後，將視現場疏運情況，協調航空公司加開班機。

凱米颱風 小三通 立榮航空 航線 馬祖

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