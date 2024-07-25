北市水門晚間8時起陸續開放 紅黃線26日恢復禁停

颱風「凱米」逐漸遠離，台北市疏散門及越堤坡道將在今天晚間8時起陸續開啟，原開放停車的紅黃線也會在明天上午7時起恢復禁止停車，提醒車主配合駛離以免受罰。

台北市水利處今天下午發布新聞稿指出，因颱風「凱米」對台北市影響程度降低，且上游水庫調節性放水未超過疏散門關閉標準，全市疏散門及越堤坡道將從晚間8時起陸續開啟。

水利處提醒，由於部分堤外廣場、綠地及沿線自行車道仍有樹木傾倒或淤泥等狀況，提醒市民行經時多加留意，且勿進入尚未開放管制區域，以免發生危險。

台北市交通局表示，配合疏散門開啟，原開放停車的紅黃線路段將在26日上午7時起恢復禁止停車，全市停車格同步恢復收費，請車主配合駛離法定禁停處，否則將依道路交通管理處罰條例規定，拖吊移置並處以罰鍰。