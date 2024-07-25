山區持續大雨 合歡山、奧萬大森林遊樂區26日休園
颱風凱米帶來強風豪雨，林保署南投分署今天指出，合歡山森林遊樂區明天持續休園；奧萬大森林遊樂區、天池山莊因山區仍持續降雨，考量遊客安全，將暫停開放至7月31日。
農業部林業及自然保育署南投分署發布新聞稿，說明因颱風凱米來襲，南投縣仁愛鄉山區持續降下大雨，考量遊客行車安全，合歡山國家森林遊樂區明天休園，工作人員會巡檢設施及整理環境，預計7月27日可開園。
南投分署表示，合歡山松雪樓及滑雪山莊、奧萬大與天池山莊暫停開放期間，原已核准住宿遊客，將可全額退費。
南投分署說明，奧萬大國家森林遊樂區、能高越嶺國家步道西段及天池山莊，受豪雨影響，聯外道路及部份步道因坍方落石受阻，暫停開放時間延至7月31日，後續將視巡查及整修情形評估，實際開放日期將另行公告。
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