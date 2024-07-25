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牧場淹水乳牛無法收奶致連鎖損失 1理由不符天災救助⋯酪農心淌血

中央社／ 台北25日電
颱風凱米為中南部帶來驚人雨量，雲林縣斗南鎮賴八音牧場嚴重淹水，乳牛無法收奶可能引發乳房炎等損失，但由於畜舍沒倒，恐難獲天災救助，中華民國乳業協會盼農業部提供協助。圖／中央社
颱風凱米為中南部帶來驚人雨量，雲林縣斗南鎮賴八音牧場嚴重淹水，乳牛無法收奶可能引發乳房炎等損失，但由於畜舍沒倒，恐難獲天災救助，中華民國乳業協會盼農業部提供協助。圖／中央社

颱風凱米導致中南部降雨量大，中華民國乳業協會今天表示，雲林斗南賴八音牧場淹水嚴重，乳牛無法收奶可能引發乳房炎等連鎖損失，但畜舍沒倒，難獲天災救助。農業部說，個案協助。

颱風凱米為中南部降下大量雨水，中華民國乳業協會秘書長方清泉告訴中央社記者，經過初步了解，比較需要密切關注的是台南市柳營酪農區，因為目前雖然尚無災情，但是急水溪與八掌溪都已滿水位了，至於六腳、林鳳營皆無問題。

他並說，還有一個案例淹水嚴重，即雲林縣斗南賴八音牧場，全面淹水，不僅糧草泡水，乳廠無法進去收乳，乳牛脹奶會引發乳房炎，治療要1週以上，之後也會發生腳蹄病，加上為了顧及安全，須先斷電，之前收的生乳也會因為無法保鮮損壞，損失嚴重可預期，至少要半個月以上，才能做好初步處理。

方清泉也說，但是農業天然災害現金救助的判定標準是畜禽舍是否倒塌，與導致損失的風災淹水實況不符，希望農業部檢視救助要件，並對個案進行處理。

農業部畜牧司副司長李宜謙說，農業天然災害現金救助要件可再檢討。

他並說，過往曾有風災造成豬場淹水嚴重，豬隻被沖走、溺斃，畜禽舍也是沒倒，不過當初有對受害養豬場進行重建協助，因此也可協助這次淹水個案重建。

農業部農業金融署副署長周妙芳表示，目前農業保險有關酪農部分僅乳牛死亡保險，天災保單須再研議。

另外，方清泉說，彰化縣福寶地區目前沒有什麼損害發生，協會會持續關注；屏東萬丹鄉里港地區酪農戶皆詢問過，只有一戶乾草嚴重浸水，其他酪農目前無災情。

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