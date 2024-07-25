凱米颱風進逼 台南抽水直逼一座「白河水庫」容量

颱風凱米環流影響，台南市持續大雨，市府水利局今天統計，2天啟動62座抽水站抽水1240萬公噸，相當於4960座國際標準游泳池水量，直逼1座白河水庫容量。

水利局新聞稿指出，昨天起至今天12時15分，安平、永康分洪等62座抽水站共抽水1240萬公噸，相當於4960座國際標準游泳池水量，直逼1座白河水庫容量；另啟動仁德、蘇厝等24座滯洪池協助滯洪，也提前啟用北安商60滯洪池及停20抽水站前池協助滯洪。

此外，永康分洪道、港尾溝分洪道也發揮功效，加速排水，降低永康區王行里、蔦松里、三民里、及仁德區保安工業區、嘉南藥理大學一帶淹水風險，尤其新化C幹線尚未完工，也提前開孔分流，減緩新化區信義路積淹水。

台南市長黃偉哲上午主持應變中心工作會議後，下午在水利局長邱忠川、南區區長蕭琇華陪同下視察接近完工的「台南市喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程」，實地了解這次風災試運轉情況。因南區未發生淹水，黃偉哲肯定抽水站功能，也指示密切觀察過去易淹水地區，幫助居民擺脫淹水之苦。

水利局指出，這次抽水站在風災試運轉，有效協助南區排除積水，此外，64座抽水站、492台大型移動式抽水機投入防颱，其中477台抽水機預佈易積淹水地區。

「喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程」、「永康區鹽洲抽水站新建工程」已有部分機組投入防汛應變，預計增加33CMS抽水量。