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颱風來襲「海上船隻怎麼閃？」 資深船長解答了

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇
颱風來襲，各縣市紛紛宣布停班停課，海面上的船隻遇到颱風該怎麼辦？圖／劉姓船長提供
颱風來襲，各縣市紛紛宣布停班停課，海面上的船隻遇到颱風該怎麼辦？圖／劉姓船長提供

颱風來襲，各縣市紛紛宣布停班停課，海面上的船隻遇到颱風該怎麼辦？

小漁船就近回港，但是已在海洋的大型船隻就另有因應策略，一位資深劉姓船長表示，必要時也要找地方躲颱風，不然再大的船隻，在颱風的海面上都很容易翻覆。2020年巴拿馬貨輪沁因受到梅莎颱風影響，在日本奄美大島附近海域遇難。

資深劉姓船長說，因為貨輪的貨物都價值不菲，大型的船公司都會聘請氣象顧問公司，隨時給船上避颱風的建議措施。

一般民眾好奇的是，颱風半徑那麼大，海面船隻要怎麼閃躲？如果超大貨輪距離海岸很遠時要怎麼辦？

資深劉姓船長說，大船會提早收到氣象顧問公司的通知，通常會在6-7級暴風半徑之外的遮避區海上航行，可以頂風慢行或是停船飄航，有時也會躲進海港。因為颱風的預測路徑範圍很大，貨輪有時要繞行300至400公里以上的距離。

聚傳媒

停班停課 凱米颱風 巴拿馬 日本

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