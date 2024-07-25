颱風來襲「海上船隻怎麼閃？」 資深船長解答了
颱風來襲，各縣市紛紛宣布停班停課，海面上的船隻遇到颱風該怎麼辦？
小漁船就近回港，但是已在海洋的大型船隻就另有因應策略，一位資深劉姓船長表示，必要時也要找地方躲颱風，不然再大的船隻，在颱風的海面上都很容易翻覆。2020年巴拿馬貨輪沁因受到梅莎颱風影響，在日本奄美大島附近海域遇難。
資深劉姓船長說，因為貨輪的貨物都價值不菲，大型的船公司都會聘請氣象顧問公司，隨時給船上避颱風的建議措施。
一般民眾好奇的是，颱風半徑那麼大，海面船隻要怎麼閃躲？如果超大貨輪距離海岸很遠時要怎麼辦？
資深劉姓船長說，大船會提早收到氣象顧問公司的通知，通常會在6-7級暴風半徑之外的遮避區海上航行，可以頂風慢行或是停船飄航，有時也會躲進海港。因為颱風的預測路徑範圍很大，貨輪有時要繞行300至400公里以上的距離。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言