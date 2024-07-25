彰化台西養殖業者私設土堤崩塌 緊急調太空包護村

颱風凱米過境，彰化大城鄉台西村有養殖業者自設濁水溪土堤崩塌，溪水及養殖池水溢淹透天厝，村民擔心溪水恐溢到村莊，縣長王惠美中午到場視察，將緊急調太空包防護。

王惠美表示，大城出海口沿岸因颱風及年度大潮，水位很高，且土堤崩塌，鄉公所及地方民眾都擔心溪水可能會溢到村莊，因此緊急調太空包作防護，在太空包還未鋪設前，她要求先用擋泥板暫時防護；另外，鄉公所已請住平樓民眾預防性撤離，確保生命財產安全。

大城鄉公所表示，因下午1時30分大潮，上午即通知台西村、頂庄村、山腳村、潭墘村、永和村、公館村6村村民共4423人，向大家說明情況，並預估預防性撤離6村低窪地區、住矮房民眾共400人。

截至下午2時，西港國小、大城國小等收容所分別有10人、20人前來安置。

水利署第四河川分署表示，今天上午7時許於西濱大橋，觀測到近10年來水位最高一次，達到一級警戒水位，因此通知彰化縣政府採取相關疏散措施，濁水溪流域目前無潰堤、無溢堤。