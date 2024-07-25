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基隆隧道前路樹倒塌交通受阻 下午恢復單線通車

中央社／ 基隆25日電

颱風凱米來襲，基隆市南榮路通往市區的「基隆隧道」前路樹倒塌，導致交通受阻，警方到場拉起封鎖線管制，經相關單位移除後，下午1時20分恢復單線通車。

警方表示，南榮路派出所員警上午9時40分巡經南榮路431巷口（往市區方向），發現路樹因不抵強風豪雨倒塌，橫躺於道路，所幸未造成用路人受傷，員警立即實施交通管制及疏導，並等待區公所工程人員到場。

警方表示，經相關單位到場移除後，已於下午1時20分恢復單線通車，呼籲用路人若發現道路有異狀，可開啟車輛警示燈提醒後方車輛，並立即撥打110或1999協助排除，以維護行車安全。

凱米颱風

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