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颱風凱米雨量估超過莫拉克 高雄滯洪池490萬噸全滿

中央社／ 高雄25日電
連夜豪雨不停，美濃滯洪池一帶已經成為汪洋一片。圖／讀者提供
連夜豪雨不停，美濃滯洪池一帶已經成為汪洋一片。圖／讀者提供

凱米颱風挾帶巨量雨勢侵襲南部，高雄從24日至25日中午，茂林區單日累積雨量已達1343.5毫米。根據氣象資料，此次雨量不亞於當年莫拉克颱風，高雄市總量達490萬噸的滯洪池也近全滿。

2009年8月8日至9日期間，莫拉克颱風在南台灣造成重大災情，當時的桃源區出現單日1334毫米的雨量紀錄。此次茂林區從24日至25日中午，單日累積雨量已達1343.5毫米。因豪雨特報持續發布，預估雨量將超過莫拉克颱風。

而除了凱米颱風帶來的巨量雨勢，高雄也遭逢大潮影響，導致沿海地區到山區都出現積淹水情況，高雄市水利局在颱風前排空全市24座滯洪池，根據水利局今天統計，總計490萬噸的滯洪量在今天近乎全滿。

其中岡山劉厝、仁武八卦里、三民寶業里等滯洪池，都出現內水位超過滿水位的現象；此外，美濃湖、蓮池潭、金獅湖等地，現況水位也全面超過滯洪水位、滯洪率達100%。

繼昨天前往桃源等山區勘災後，高雄市長陳其邁今天上午結束主持完應變中心會議後，再次前往東高雄的美濃區了解美濃湖、旗山溪水情狀態，並呼籲民眾隨時注意最新資訊、非必要避免外出。

凱米颱風

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