颱風凱米帶來強風 新竹市路樹傾倒17件、招牌掉落8件

凱米颱風今天凌晨0時自宜蘭南澳登陸，新竹市昨夜至清晨雖無太大風雨，但今早8時起出現較大陣雨，災害應變中心統計已累計獲報路樹傾倒、招牌掉落等災情共計40件。新竹市長高虹安提醒，全國目前已有兩起因路樹倒塌或女兒牆掉落造成致死傷案件，颱風期間還是要請市民朋友非必要務必少出門，再次檢視室外招牌、盆栽等易掉落物是否固定牢固。

新竹市消防局指出，目前凱米颱風位置已由桃園新屋出海進入台灣海峽，位於竹市西北側海面上，持續往西北方向移動，至今天夜間新竹市才會脫離颱風的暴風圈。

新竹市消防局表示，截至今天上午8時，119受理案件共計40件，包括路樹傾倒17件、招牌掉落8件、圍籬掉落3件、三角錐影響交通1件、電線垂落4件、變電箱火警2件、施工器具搖晃1件、水溝蓋損毀1件、電線桿冒煙1件及路燈故障2件，尚無太大災情傳出，目前40起案件皆已解除列管。