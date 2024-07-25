颱風凱米釀宜蘭南山村土石泥流 沖走大儲水鐵桶

颱風「凱米」今天凌晨0時登陸宜蘭南澳一帶，清晨4時20分在桃園新屋附近出海。海拔約1200公尺的宜蘭大同鄉南山村昨天出現土石泥流，就連大型儲水鐵桶也被沖走，居民直呼太恐怖。

張姓女子昨天晚間10時許透過臉書（Facebook）直播，畫面顯示南山村下起大雨，街道頓時成了小河，前方的便利商店淹成一片，泥流夾雜著物品往低處流去，就連大型儲水鐵桶也被沖走。

她直呼，這是誰家的桶子，街道全都是泥流，太恐怖了，「我的老天啊，淹水了」。

交通部公路局東區養護工程分局今天表示，颱風強降雨造成台7甲線26.5公里、31.6公里、36.3公里、36.6公里（南山路段）等4處上邊坡坍方阻斷，現場仍有雨勢，且邊坡不穩定持續落石情形，影響搶災進度。

東區養護工程分局指出，台7甲線21公里至50公里（四季至勝光）路段持續預警性道路封閉管制，預計明天下午5時搶通。