颱風凱米釀竹縣山區道路落石 預防性撤離767人

颱風「凱米」襲台，新竹縣府指出，截至今天中午12時止，竹縣共預防性撤離767人；災害統計方面，通報共80件，多數為路樹倒塌等狀況，尖石鄉等區部分路段出現落石情形。

新竹縣政府今天發布新聞資料指出，根據新竹縣災害應變中心統計，截至中午12時止，竹縣共預防性撤離767人，其中尖石鄉712人、五峰鄉55人。尖石、五峰鄉的土石流保全戶，也於24日晚間全數完成預防性撤離。

竹縣府表示，災害統計方面，通報共80件，其中多數為路樹、電線電桿、圍籬、招牌等掉落或倒塌共49件，落石14件、區域停電7件，另有協尋民眾案為10件。大多數通報案件已處理完成，少數案件在處理中，全縣主要道路通行皆正常。

尖石鄉公所人員今天告訴中央社記者，颱風「凱米」夾帶降雨與風勢影響山區，導致鄉內部分路段發生落石、土石滑落等情形，嘉樂村9鄰出現土石鬆動狀況，尖石鄉長曾國大獲報立即協調警消、國軍等單位前往協助撤離住戶共6戶，保障安全。

針對嘉樂村9鄰土石鬆動部分，鄉公所指出，已調派廠商以機具設置設施，避免此地段邊坡持續遭沖刷，危害住戶生命財產安全。

鄉公所表示，秀巒村錦路部落聯絡道路6k附近稍早出現落石，目前已搶修完畢；竹59線義興道路在3公里處有電桿倒塌狀況，仍在搶修中。