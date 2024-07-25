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凱米風雨中 澎湖41歲女清晨開車返家自撞路燈不治

中央社／ 澎湖縣25日電
受颱風凱米影響，25日澎湖風強雨大，澎湖辛姓女子今天清晨在風雨中開車返家途中，自撞路邊路桿，送醫傷重不治。示意圖，非當事車輛。中央社
受颱風凱米影響，25日澎湖風強雨大，澎湖辛姓女子今天清晨在風雨中開車返家途中，自撞路邊路桿，送醫傷重不治。示意圖，非當事車輛。中央社

颱風凱米過境，澎湖辛姓女子今天清晨在風雨中開車返家途中，自撞路邊路桿，送醫傷重不治，確切肇事原因待調查釐清，此為颱風期間首宗意外。

馬公警方調查指出，今天清晨4時19分許，現年41歲辛女駕駛自小客車由成功往西溪方向行駛，行經202縣道4.8公里西溪彎道時，自撞路邊路燈電桿，消防局獲報緊急將辛女送三總澎湖分院急救，上午7時11分仍宣告不治。

警方指出，辛女傷重無法檢測，已報請檢察官委由醫院進行抽血待驗，確切肇事原因待進一步調查釐清。

颱風凱米過境期間，澎湖縣災害應變中心尚未接獲有重大災情通通報，辛女駕車返家不幸車禍意外，是颱風期間首宗因車禍死亡案件。

凱米颱風

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