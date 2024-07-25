以為可涉水通過…高雄轎車駛進地下道滅頂 夫婦自行脫困
凱米颱風超大豪雨侵襲高雄，因雨勢過大，造成前鎮區中山四路地下道雙向車道積水，今天上午，1對夫婦乘轎車路過地下道，以為地下道積水仍可通過，不料在地下道口就拋錨，夫婦涉水離開，不久下起超大豪雨，轎車因而滅頂。
據了解，今天上午9時許，當時地下道內已經積水，警方尚未接獲報案，還沒拉警戒線，黃姓男子開轎車載妻子，自北上車道要穿過中山四路地下道，黃姓男子以為轎車可以涉水通過地下道，但還沒進地下道最低處，轎車便因進水拋錨。
黃姓男子報警求助，警、消到場時，因下起超大豪雨，地下道積水迅速上升，不久水位將轎車滅頂。警方到場立即警戒線，管制車輛通過地下道，並派員警戒。消防員為確認是否另有受困者，游泳進地下道，才確定無人受困。
警方表示，黃姓夫婦未受傷，由員警方護送至捷運站搭車回家，等地下道積水退去，再由拖吊車拖離。
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