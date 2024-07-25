高雄風強雨大暫停收垃圾 26日加強收運

颱風凱米來襲，高雄昨天晚間起風強雨大，市區多處積水、路樹斷枝。環保局表示，今天停止收運垃圾，明天上午8時至中午12時加強垃圾收運（資收物除外），下午及晚上正常收運。

颱風凱米昨天晚間起風強雨大狂掃南部地區，高雄市區道路多處積水、路樹斷枝傾倒，為確保市民行車安全，環保局自昨天起針對災時應變，緊急加派人力進行洩水孔阻塞物清除、側溝清疏、掀蓋加速排水等應變作為。

環保局統計，自7月22日至24日止，各區清潔隊動用人力1671人次，車輛機具273輛次，清除路旁洩水孔1萬5732件，清除溝蓋1萬2781件，總計清除落葉、垃圾及溝泥計251公噸。

環保局表示，今天下午將趁風雨空檔增派人力，傾全力動員先行復原主要道路環境恢復，務必於明天上班前完成市容環境復原，讓市民恢復正常生活環境。