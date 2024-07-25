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凱米掃屏東8測站雨量破千毫米 山區撤572人、封2橋

中央社／ 屏東縣25日電

颱風凱米掃過，屏東風強雨驟，有8處雨量觀測站在過去24小時累積雨量破1000毫米，山區陸續撤離572名民眾，公路局今天上午預警性封閉三地門大橋及里嶺大橋。

依中央氣象署資料，統計至今天中午12時，位於屏東的尾寮山、上德文、西大武山、新瑪家、神山、舊泰武、瑪家、大漢山8處觀測站，過去24小時累積雨量均突破1000毫米。

屏東縣政府因應颱風凱米來襲，開設6處收容所，從昨天上午陸續撤離山區民眾，至今天中午12時，9個原鄉撤離572名民眾、依親253人、安置319人。

公路局南區養護工程分局今天發布訊息指出，台24線三地門大橋水位已接近梁底1公尺，因上游山區仍持續強降雨，上午10時30分已預警性封閉；台22線里嶺大橋則因颱風凱米豪大雨不斷，水位高漲，已達封橋行動值，上午11時預警性封閉，呼籲民眾改道行駛。

凱米颱風

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