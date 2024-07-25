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高雄六龜風雨強烈 住戶聯外道路受阻里長急通報

中央社／ 高雄25日電

高雄市六龜區6旬蕭姓男子住家鄰近荖濃溪，颱風凱米影響，唯一聯外道路今天受傾倒路樹阻礙，六龜里長邱國輝擔心高漲溪水可能影響蕭姓男子生命安全，趕緊通報並協助安置。

高雄市政府警察局六龜分局發布新聞稿表示，警方上午8時許接獲邱國輝致電求助，指六龜里和平巷河堤便道樹木傾倒無法通行，擔心蕭姓男子受困且溪水暴漲，可能影響里民生命安全。

警方會同邱國輝及廠商協助排除傾倒樹木後，順利帶出蕭姓男子，送往六龜社會福利服務中心收容所安置。

邱國輝告訴中央社記者，蕭姓男子約3年前從高雄市區搬到荖濃溪附近居住，未列保全戶，但近日雨勢驚人，溪水高漲，擔心居民安危，外出巡視時發現蕭姓男子住家聯外道路遭樹木阻擋才通報協處。

邱國輝說，山區風雨大，昨天晚間上游降雨不斷，非常擔心溪流成大水釀災，希望一切平安。

凱米颱風

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