影／凱米襲捲高雄 愛河水暴漲、高雄港海浪湧上碼頭

強颱凱米襲台，高雄自深夜起降下驚人雨勢，上午高屏溪水暴漲，釀成大旗美地區多處積淹水、受困災情，現在愛河水位也暴漲外溢，導致鹽埕區七賢三路一片汪洋，整條道路上的車子都泡在滾滾黃水中。高雄港因為狂風大雨加上大潮，港區內海水洶湧，一波波的海浪湧上碼頭，險象環生。

同時，凱米過境的強降雨造成愛河水暴漲，造成周邊地區積水，位在鼓山一路旁鼓山警分局旁邊道路也是一片黃泥。即有民眾拍下畫面上傳網路社群，表示連分局都受困，甚有民眾說警車可以換警艇了。另鼓山三路靠近台泥路段也是傳出淹水情況，令住戶很擔心。

民眾說，愛河的水快滿出來了，還有高雄港，說真的高雄這兩天狂風暴雨，還遇大潮，「真的是掃到颱風尾」。