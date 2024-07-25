宜蘭七賢村淹水2公尺深變汪洋 消防艇助13人撤離

颱風「凱米」來襲，宜蘭縣員山鄉七賢村溪洲地區昨天下午5時許開始淹水，屋外水深達2公尺、屋內達1.5公尺，溪洲地區一片汪洋，消防局出動救生艇今天凌晨協助13名住戶撤離。

附近住戶江姓男子上午接受中央社記者電訪表示，昨天約下午5時住家附近開始淹水，屋外最深約2公尺，屋內達1.5公尺，只能趕緊墊高1樓家具，但仍不敵淹水速度，家人只好先撤離到朋友家暫住，他留在家裡留意水勢，上午淹水已退去，正在清理家園。

江姓男子說，2年前由於颱風「尼莎」共伴東北季風帶來強降雨，家裡也曾淹水，這次淹水應該有關閉閘門，但因水量過大來不及抽水，才會導致淹水。

宜蘭縣消防局指出，員山鄉清華二路附近淹水深度約達小腿高度，為確保民眾安全，宜蘭縣災害應變中心數度透過七賢村長聯繫附近民眾，但當時暫無撤離需求。

不過，消防局表示，指揮中心今天凌晨0時52分接獲民眾撤離請求，立即派遣消防人員、各式車輛及救生艇前往現場，協助13名民眾撤離至宜蘭市公所收容，凌晨2時16分撤離完畢，民眾都安全無虞。