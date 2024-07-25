颱風凱米釀屏東多處積淹水 民眾撈水撈到手痠

颱風凱米來襲，屏東一夜風強雨驟，多處積淹水，枋寮鄉水淹進民宅、東港鎮則有民眾家中架設防水閘門一樣遭到大水溢淹入屋內，無奈墊高家具同步撈水，盼盡快消退。

依中央氣象署凱米颱風預報資料，屏東山區至26日總雨量可達1300至1800毫米、平地則是600至900毫米；從今天凌晨0時至中午11時，位於尾寮山、大漢山、瑪家的測站均突破600毫米，東港鎮則已累積破260毫米。

中央社記者今天上午抵達枋寮鄉大庄村海鷗路，路面已經積水，車子不敢貿然前進，兩旁民宅均水淹約30公分高。盧姓民眾告訴中央社記者，一夜風強雨驟深怕重演淹水惡夢，幾乎不敢熟睡，今天上午約8時許，發現水已經慢慢溢流入家中，趕緊叫醒所有人「快點墊高家具，要淹水了」，協力之下總算將沙發、冰箱都墊高，減少財損。

再轉往東港鎮，台17線有部分路段因積水暫時封閉，東津里住宅區則幾乎水淹腳踝高度，民眾架起防水閘門，大水還是淹入屋內，有人用電動抽水機將水抽出，也有人手動撈水，直喊「撈到手痠，水還是撈不完。」

洪姓東港鎮民說，去年碰上天文大潮家裡都淹水，今年原本以為大潮影響最顯著的時間已經過了，未料又碰到颱風攪局，上午9時許，看到水已經漸漸流入屋內，趕緊先將車子開往高處，還好1樓僅是倉庫及車庫，沒有放置其他家電，現在就只能靜靜等待水退。