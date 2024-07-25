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凱米颱風台南40人受傷 主要河川均達警戒防劇烈降雨

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
曾文溪下游菜寮溪暴漲，左鎮里楠仔埔橋淹水封閉。圖／讀者提供
曾文溪下游菜寮溪暴漲，左鎮里楠仔埔橋淹水封閉。圖／讀者提供

台南市長黃偉哲今天上午主持應變中心工作會議，根據台南災害應變中心資料，截至今天上午8點前，台南市40人受傷，33座橋梁、10路段道路封閉。另有11件積水事件，分別位於七股、仁德、白河、東區4個行政區，目前已退水有7件，退水中4件；廣告招牌災情處理共計35件。此外，因應可能的劇烈降雨，東山區、南化區、楠西區、白河區等行政區土石流紅色警戒會持續至今天夜間。

黃偉哲表示，凱米颱風攜帶的西南氣流水氣將帶來常顯著的降雨，過去24小時發生八掌溪水暴漲溢堤，曾文溪及鹽水溪水位也越過警戒區，黃偉哲強調，接續颱風風勢可能逐漸變小，但雨勢卻會逐漸增強，未來的氣象情勢不容樂觀。

根據中央氣象署最新預報，凱米颱風強度減弱為中度颱風，中心在今天凌晨4點20分於桃園新屋附近出海，但其暴風圈仍籠罩台灣，黃偉哲說明依據氣象預報資料，凱米颱風持續西移至台灣西北部近海，台南預計今日下午6點脫離凱米的暴風圈，受其環流與西南風旺盛水氣的影響，台南市仍須嚴防局部大豪雨或超大豪雨，提醒市民朋友持續留意天氣情況，非必要請勿出門，並做好風雨防護措施。

黄偉哲指示市府各單位嚴加戒備，保障市民生命財產安全，亦請民眾不要掉以輕心，切勿冒險海邊觀浪；另外，部分即將滿庫的水庫可能採取預防性洩洪措施，黃偉哲呼籲下游民眾務必注意，遠離河岸，以策安全。

台南市長黃偉哲上午在應變中心主持工作會議，提醒仍可能有劇烈降雨。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲上午在應變中心主持工作會議，提醒仍可能有劇烈降雨。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲上午在應變中心主持工作會議，提醒仍可能有劇烈降雨。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲上午在應變中心主持工作會議，提醒仍可能有劇烈降雨。圖／台南市政府提供
曾文溪下游菜寮溪暴漲，左鎮里楠仔埔橋淹水封閉。圖／讀者提供
曾文溪下游菜寮溪暴漲，左鎮里楠仔埔橋淹水封閉。圖／讀者提供

凱米颱風

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