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高雄路樹砸死婦人 女看護出門趕著照顧人…卻慘遭不測

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄盧姓婦人昨天騎機車外出路樹砸中，送醫不治，她丈夫說她當看護，要去照顧別人。記者林保光／攝影
高雄盧姓婦人昨天騎機車外出路樹砸中，送醫不治，她丈夫說她當看護，要去照顧別人。記者林保光／攝影

高雄市鳳山區昨天發生騎車婦人遭路樹砸中，送醫不治，警方找到她丈夫，她丈夫說她當看護，出事的時間是要趕著去照顧別人。原本今天檢警排相驗，但因凱米颱風來襲，高雄處處淹水，暫取消今天相驗。

昨天午後12時30分，住高雄市鳳山區海光里的盧姓婦人（64歲）騎機車外出，行經鳳山區建國路一段，突然路樹遭強風吹倒，她不巧遭約6、7公尺高的路樹擊中，直到在旁邊賣中右古車的劉姓男子自超商出來，才發現她被壓在樹下。

盧婦遭直徑約60公分的路樹砸中背部，壓在樹下，身體多處裂開，臉色泛黑，她所騎的機車，車身也被路樹砸斷。劉男見狀，馬上向119求救，將盧婦送往高雄長庚醫院急救，但延醫至下午3時左右不治。

案發後，警方查出盧婦身分，但當時她丈夫也在上班，聯絡到她妹妹到醫院，妹妹說不知道她為何出門，懷疑是要出去買東西。後來警方為呈報檢察官相驗，找到她丈夫後，丈夫說她當看護，出門的時間應該是要照顧別人。

凱米颱風

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