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颱風凱米侵襲 馬公7層公寓頂樓鐵皮屋牆板掀落馬路

中央社／ 澎湖縣25日電

颱風凱米籠罩下，澎湖風強雨大，馬公市四維路上一棟7層公寓大樓頂樓鐵皮屋遭掀毀，鐵皮屋整座牆板從天而降，最為驚人；所幸當時無人車經過，否則後果不堪設想，澎湖消防局漏夜移除，道路恢復暢通。

凱米颱風從昨晚至今天清晨，掃過全台，澎湖更是風強雨勁，凌晨1時許，馬公四維路上一棟7層公寓電梯大樓頂樓1座鐵皮屋遭風掀開，整片鐵皮屋牆板從空而下，巨大聲響嚇壞住戶，整座牆板橫阻路上，澎湖縣政府工務處與消防局在雨中徹夜拖離至對面草皮上，所幸當時無人車經過，不幸之大幸。

縣長陳光復今天一早前往災害應變中心瞭解最新災情狀況，澎湖未傳出重大災情，慰勞值勤駐守工作人員；再次呼籲民眾，颱風尚未遠離，非必要儘量勿外出，以維人身安全。

澎湖氣象站表示，澎湖目前還在颱風凱米暴風圈內，全島降雨量超過150毫米，風雨持續。

澎湖縣災害應變中心表示，颱風凱米過境，自24日上午8時起至25日上午9時止，共受理有廣告招牌、鐵皮屋掉落、交通號誌與行道樹倒塌等各類災情計9件，均及時處理完畢。

凱米颱風

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