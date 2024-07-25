颱風凱米釀台中逾千件災情 多為路樹傾倒

颱風凱米截至目前造成台中市災情1080件，多為路樹傾倒618件，台中市長盧秀燕表示，今天、明天不排除間歇性大雨、強風與長浪，外出要注意安全，呼籲民眾盡量待在家中。

盧秀燕上午主持颱風災害應變中心工作會報，交通部中央氣象署台中氣象站主任黃嘉美會中表示，台中地區預計25日深夜到26日凌晨會脫離颱風暴風圈，25日風雨持續影響，仍有劇烈降雨及風力增強，26日西南風有大雨或豪雨可能。

另外，截至上午8時，依衛生福利部緊急醫療管理系統統計，31人因颱風到台中的醫院急診就醫，其中27人經治療後已出院、4人住院，中市府衛生局將持續追蹤各醫院收治情形。