快訊

不准顧客改單！「陳耀訓蛋黃酥」不退款民眾冒雨排隊 消保官：可提消費爭議

賀錦麗獲封brat還廚藝一流 爽朗的她能為選情加分嗎？

颱風天非出遊！遭女兒牆砸中妻死兒命危 他泣訴：只是出門買東西

颱風凱米釀台中逾千件災情 多為路樹傾倒

中央社／ 台中25日電

颱風凱米截至目前造成台中市災情1080件，多為路樹傾倒618件，台中市長盧秀燕表示，今天、明天不排除間歇性大雨、強風與長浪，外出要注意安全，呼籲民眾盡量待在家中。

盧秀燕上午主持颱風災害應變中心工作會報，交通部中央氣象署台中氣象站主任黃嘉美會中表示，台中地區預計25日深夜到26日凌晨會脫離颱風暴風圈，25日風雨持續影響，仍有劇烈降雨及風力增強，26日西南風有大雨或豪雨可能。

另外，截至上午8時，依衛生福利部緊急醫療管理系統統計，31人因颱風到台中的醫院急診就醫，其中27人經治療後已出院、4人住院，中市府衛生局將持續追蹤各醫院收治情形。

凱米颱風

延伸閱讀

盧秀燕返台 市府團接續拜訪塔可瑪市與流行文化博物館

即時短評／盧秀燕美西快閃7小時返台 讓她做抉擇的是這個視角

盧秀燕訪美提前返台坐鎮防颱 蔣萬安讚：果然是媽媽市長

影／風強雨急看排水建設 盧秀燕：近年最強颱風大考驗

相關新聞

濁水溪暴漲最新災情 彰化大城通知撤離4423人

彰化縣大城鄉今上午被傳出濁水溪潰堤並撤離千人，第四河川分署和鄉公所都澄清濁水溪沒潰堤，但發布一級警戒建議低窪地區居民撤離...

高雄岡山嘉興里百戶民宅進水 居民無奈：沒遇過這麼嚴重災情

凱米颱風帶來豪雨，以往每逢大雨必淹水的高雄岡山區嘉興里，今天上午有100多戶民宅進水，主要道路嘉興路甚至淹水超過小腿肚。...

高雄路樹砸死婦人 女看護出門趕著照顧人…卻慘遭不測

高雄市鳳山區昨天發生騎車婦人遭路樹砸中，送醫不治，警方找到她丈夫，她丈夫說她當看護，出事的時間是要趕著去照顧別人。原本今...

影／高雄遍地馬路如河 大水沖進大樓地下室成災

高雄遭受凱米颱風及外圍環流帶的超大豪雨，多處馬路積水宛如河川。左營區桃子園路更因積水沖入大樓地下室，住戶趕緊群起在地下道...

颱風天非出遊！遭女兒牆砸中妻死兒命危 他泣訴：只是出門買東西

花蓮市馬姓一家3口昨天傍晚出門買東西，車子臨停超商門口，卻遭從天而降的公寓大樓頂樓女兒牆砸中，妻死7歲兒命危，馬姓男子今...

美崙大飯店承租員工宿舍…女兒牆掉落釀1死2傷 檢警調資料究責

花蓮馬姓一家三口昨颱風天遭公寓頂樓掉落的女兒牆砸中，妻死兒命危，馬男也受輕傷。這棟公寓由市區美崙大飯店承租作為員工宿舍，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。