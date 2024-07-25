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放颱風假壓力大？趙少康稱不放被罵臭頭 蔣萬安7字回應

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）上午前往災害應變中心，進行凱米颱風(GAEMI)第4次工作會報，要求各單位加快救災的工作，包括路樹傾倒等災害並盡速恢復市容。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午前往災害應變中心，進行凱米颱風(GAEMI)第4次工作會報，要求各單位加快救災的工作，包括路樹傾倒等災害並盡速恢復市容。記者曾學仁／攝影

凱米颱風襲台，前晚中彰投、雲林、嘉市、台東六縣市原宣布昨正常上班課，但公布後縣市長臉書被灌爆，網友罵翻，前天深夜才大轉彎宣布停班課，昨天雲嘉下午不到5點就搶先宣布今天停班課。名嘴趙少康也說， 現在不放假大家就把你罵到臭頭，被網封「最帥市長」的蔣萬安今也被問是決策颱風假是否有壓力？蔣萬安表示，「其實不會有壓力」。

蔣萬安今天上午主持台北市颱風災害應變會議，對於颱風假決策，蔣萬安說，市府其實在過往颱風來臨時，如果要決定是否隔天停班課，都是在晚間8點宣布。

有媒體也問蔣萬安，台北市民昨今兩天連放兩天颱風假，是否自己也想放假回家帶小孩？蔣萬安僅表示，這兩天颱風來臨，市府都要做好各項防颱工作，昨天早上EOC會議結束，他也到幾個施工工地、市場瞭解相關的防颱工作是否落實。

凱米颱風

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